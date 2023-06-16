Мирні переговори можливі тільки після виведення російських військ з окупованих територій, - Зеленський

На пресконференції після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирні переговори можливі тільки після повного виведення військ РФ з України.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі - допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, - це означає заморозити війну, заморозити біль і страждання", - сказав президент України.
Він нагадав, що Росія довго намагалася обдурити всіх із Мінськими угодами,і очевидно, що Росія намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики обману.
“Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі", - підкреслив Зеленський.
Президент України розповів, що представив учасникам зустрічі результати українських зусиль у рамках Чорноморської зернової та гуманітарної ініціативи "Зерно з України".
“Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці", - нагадав голова держави.
Володимир Зеленський також зауважив, що постачання продовольства має бути надійно гарантоване, а право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для шантажу народу.
Крім того, президент зазначив, що Україна готова значно розширити освітні програми для студентів, зокрема в країнах Африканського континенту. Перед тим, втім, треба відновити повну силу Статуту ООН, його принципи, припинити жорстоку російську агресію і звільнити Україну та українців від російського зла.
Нагадаємо, сьогодні до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди.
Під час перебування в Києві "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки росіяни атакували столицю України ракетами, зокрема і балістичними.