Мирні переговори можливі тільки після виведення російських військ з окупованих територій, - Зеленський

Президент наголосив, що треба відновити повну силу Статуту ООН, його принципи, припинити жорстоку російську агресію і звільнити Україну та українців від російського зла.

На пресконференції після переговорів із делегацією лідерів країн Африканського Союзу президент України Володимир Зеленський наголосив, що мирні переговори можливі тільки після повного виведення військ РФ з України.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні я чітко сказав неодноразово на нашій зустрічі - допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, - це означає заморозити війну, заморозити біль і страждання", - сказав президент України.

Він нагадав, що Росія довго намагалася обдурити всіх із Мінськими угодами,і очевидно, що Росія намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики обману.

“Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а отже - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі", - підкреслив Зеленський.

Президент України розповів, що представив учасникам зустрічі результати українських зусиль у рамках Чорноморської зернової та гуманітарної ініціативи "Зерно з України".

“Ми реально допомагаємо світу і саме багатьом народам Африки, Азії, Європи зберігати соціальну стабільність і цінову передбачуваність на продовольчому ринку завдяки нашому експорту. Разом із партнерами працюємо над зерновими хабами в Африці", - нагадав голова держави.

Володимир Зеленський також зауважив, що постачання продовольства має бути надійно гарантоване, а право кожної людини на їжу має бути забезпечене припиненням будь-яких спроб таких держав, як Росія, використовувати загрозу голоду і соціальної нестабільності для шантажу народу.

Крім того, президент зазначив, що Україна готова значно розширити освітні програми для студентів, зокрема в країнах Африканського континенту. Перед тим, втім, треба відновити повну силу Статуту ООН, його принципи, припинити жорстоку російську агресію і звільнити Україну та українців від російського зла.

Нагадаємо, сьогодні до Києва з першим візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Також прибули очільники ще низки країн: Сенегалу, Коморських островів, Єгипту та Замбії, Конго та Уганди.

Під час перебування в Києві "миротворчої місії" лідерів пʼяти країн Африки росіяни атакували столицю України ракетами, зокрема і балістичними.