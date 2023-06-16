«Кандидати» від агресора. Кого окупанти будуть висувати на псевдовибори у вересні 2023 року

На тимчасово окупованих РФ територіях України йде процес підготовки до проведення псевдовиборів, на яких окупанти планують створити місцеві органи влади, які, за намірами окупантів, остаточно легалізують окупаційні адміністрації у внутрішньополітичному порядку денному рф. А також повне перезавантаження апаратів окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України. Сам процес підготовки до псевдобировів я детально описав в блозі на LB.UA у статті Легітимізація" анексії. Підготовка до проведення окупаційних виборів .

Фото: cкриншот трансляції Денис Пушилін виступає на форумі «Росія – Донбас: єдність пріоритетів»

Для того, щоб провести псевдо вибори окупантам потрібен чималий людський ресурс, який буде задіяний під час організації процесу псевдо виборів, а крім того потрібно залучити потенційних кандидатів від політичних партій рф, які входять до держдуми РФ. Слід нагадати, що після проголошення анексії тимчасово окупованих територій України в 2022 році, окупаційні адміністрації почали виконувати вказівку їх куратора Сергія Кірієнко (перший заступник голови Адміністрації Президента РФ) по створенню регіональних представництв політичних партій РФ на тимчасово окупованій території України. На даний час, на окупованих територіях створені та працюють представництва окупаційних партій:

Політична партія рф «Єдина Росія»;

Комуністична партія рф;

Політична партія «Справедлива росія-патріоти-за правду»;

Політична партія «Ліберально демократична партія росії»;

Політична партія «Нові Люди».

Також встановлено, що вже працюють політтехнологи з рф на тимчасово окупованих територіях України, які активно шукають лідерів громадської думки на тимчасово окупованих територіях України. Також за попередній інформації стало відомо, що окупаційним адміністраціям надійшла команда з Кремля щодо результатів псевдо виборів. Результати за баченням кремля повинні бути наступними: Партія «Єдина Росія» - повинна отримати від 70 до 75 відсотків голосів. Інші 20-25 відсотків повинні розподілити між іншими партіями, але комуністи повинні посісти друге місце. Також політтехнологи з рф, планують під час проведення агітаційної кампанії робити ставку на наружну рекламу та компанію від дверей до дверей, а також проводити публічні заходи зі своїми кандидатами.

Найкращий людський ресурс на тимчасово окупованих територіях України забрала собі провладна окупаційна партія «Єдина Росія» і в кінці травня 2023 року провела внутрішньопартійний праймеріз, щоб продемонструвати свою «популярність у місцевого населення. Аналітики зі «Східної правозахисної групи» та «Інституту стратегічних досліджень та безпеки» проаналізували списки «кандидатів у депутати» від партії «Єдина Росія» на псевдо вибори у вересні 2023 року.

Проаналізувавши кожне прізвище у базі даних політичної партії «Єдина Росія» на тимчасово окупованих територіях України ми виявили, що 70 відсотків списку по всіх окупованих територіях складено з працівників рядового складу підконтрольних окупантам освітніх закладів, лікарень, підприємств. Доволі велика кількість безробітних людей. Ось, наприклад, Валерій Філатов 1958 року народження, за посадою сторож у центрі зайнятості окупованого Дебальцевого, кандидат до окупаційної ради м. Дебальцеве.

Фото: Східна правозахисна група

На тимчасово окупованій території Херсонської області напевно найбільші проблеми з пошуку людського ресурсу для участі у псевдо виборах. Наприклад Геннадій Малюков 1972 року народження, за посадою сторож складу у компанії «Херсонтранс».

Фото: Східна правозахисна група

На окуповані території Херсонської області в «кандидати» йдуть громадяни РФ, які до повномасштабного вторгнення ніколи не були на території України, наприклад Євгеній Цхай обіймав посаду майстра служби захисту від корозії в ООО «Газпром транс газ Москва».

На тимчасово окупованій РФ території Запорізької області з лідерами громадської думки теж проблеми, наприклад Василь Коновалов 1992 року народження, водій таксі або Миколай Бородавка підсобний робітник.

Фото: Східна правозахисна група

Але також в цих списках є і досвідчені колаборанти. Наприклад На тимчасово окупованій території Луганської області до складу окупаційної ради балотується Пілавов Павло Аристович, який з 2005 по 2014 роки був директором стадіону «Авангард» у Луганську, а потім почав співпрацювати з НЗФ «ЛНР», потрібно відзначити, що за часів України родич Павла Аристовича – Маноліс Пілавов був заступником мера Луганська, а з 2015 року очолив окупаційну адміністрацію Луганська у складі НЗФ «ЛНР».

Фото: Східна правозахисна група

Також є колишній заступник мера з міст Антрацит – Олександр Ліньков, який обіймав посаду заступника мера до початку окупації Луганщини у 2014 році, потім на деякий час він навіть очолював окупаційну адміністрацію міста антрацит, з початком військової агресії РФ проти України пішов у склад одного з підрозділу окупантів.

Фото: Східна правозахисна група

Серед зрадників України є також і профспілкові діячі, наприклад Ігор Рябушкін йде на вибори окупаційної ради Луганщини, як голова федерації профспілок НЗФ «ЛНР», а при Україні він був головою первинної профспілкової організації працівників вугільної промисловості у м. Ровеньки.

Фото: Східна правозахисна група

Джерела інформації на тимчасово окупованих територіях повідомили, що для окупантів є великою проблемою формування списків «кандидатів» тому, що люди не хочуть співпрацювати з окупантами. Якщо більш детально проаналізувати списки, то можна прийти до висновку, що на окупованих територіях після 2022 року, і кількість кандидатів та колаборантів там менша, ніж на окупованих територіях України з 2014 року.

Також, слід зазначити, що псевдо вибори, які окупанти хочуть провести восени 2023 року планують провести, як перехідний період на кілька років, тому вони і не заморочуються з кадровою якістю «кандидатів». Зараз влада на тимчасово окупованих територіях розподілена. Є так званий окупаційний уряд в кожній тимчасово окупованій території, є адміністрація окупаційного ватажка, є силові органи, які підпорядковані президенту рф, а також є «народні ради», які виконують функції місцевих рад. В грудні 2022 року Кремль зменшив повноваження «народних рад» у яких фактично зовсім не залишилось повноважень, окрім як затверджувати окупаційного ватажка. Для того, щоб зробити картинку, що у «народні ради» увійшли більшість місцевих у кремлі вирішили сформувати ці окупаційні органи зі старих кадрів, але попередньо зменшив повноваження. Наразі силові органи й окупаційні «уряди» на захоплених територіях створені з більш ніж 75% громадян рф, саме у цих органах і є найбільша окупаційна влада. Колаборантів, окупанти залишили тільки у «народних радах», котрі мають обмежені повноваження, а за інформацією місцевих джерел, колаборантів змінять відразу, як тільки буде поповнений кадровий ресурс.