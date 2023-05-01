"Легітимізація" анексії. Підготовка до проведення окупаційних виборів

На тимчасово окупованій території України йде підготовка з організації «виборів» окупаційних органів влади. Попередня дата виборів – 10 вересня 2023 року. Проведення цих виборів необхідно окупантам для того, щоб легітимізувати місцеві органи влади для внутрішньополітичного порядку денного в Росії. Починаючи з жовтня 2022 року, відразу після проведення псевдореферендумів, на тимчасово окупованій території України розпочинають роботу політичні штаби парламентських партій росії з метою організації партійних структур.

Фото: t.me/Nazars_look/13534

Одним із головних завдань проведення «виборів» на тимчасово окупованих територіях України є зміна голів окупаційних адміністрацій та повне перезавантаження апарату окупаційних адміністрацій. Наприкінці 2022 року Кремль змінив конституції т.зв. «ЛНР» та «ДНР» у розділі виборів глави «республіки», а також скоротив повноваження гаулейтерів. Тепер голів окупаційних адміністрацій Луганської та Донецької областей обиратимуть у «народних радах», які будуть обрані на прямому голосуванні. Тобто спочатку обирають депутатів окупаційної ради, а вже ці депутати обиратимуть голову окупаційної адміністрації. У квітні 2022 року, кремль дав команду головам окупаційних адміністрацій Херсонської та Запорізької областей про застосування аналогічної системи проведення окупаційних виборів, а також захоплених територіях Луганської та Донецької областей. На даний момент окупаційні адміністрації Росії на захоплених територіях України вже створили територіальні виборчі комісії. Наразі відбувається створення дільничних виборчих комісій.

Окупаційні вибори на захоплених територіях України з виборів «депутатів» окупаційних рад пройдуть за змішаною системою, частину буде обрано за списками, а другу частину буде обрано в одномандатних округах. Згідно з отриманою інформацією від політтехнологів росії, які зараз працюють на окупованій території України, стало відомо, що 72-75% голосів буде розподілено правлячою партією Росії «Єдина Росія», а відсотки, що залишилися, розподілять інші партії. Але друге місце на окупаційних виборах має посісти КПРФ як головна опозиційна партія Росії. Джерела інформації, що працюють в одній із парламентських партій Росії, повідомляють, що 72-75%, це цифри з якими має перемогти диктатор путін у 2024 році на президентських виборах у Росії, тому політтехнологам поставили завдання забезпечити «перемогу» правлячої партії саме з таким результатом.

Нещодавно до держдуми Росії було внесено законопроект, що дозволяє окупаційним адміністраціям вносити зміни до процесу голосування на тимчасово окупованих територіях України. Наприклад, цим законопроектом передбачено, що за рішенням виборчих комісій можуть організовуватись виборчі дільниці за межами окупованих територій, наприклад, у Ростовській області чи в окупованому Криму. Така технологія вже була застосована у 2021 році під час проведення виборів депутатів до Держдуми Росії, тоді мешканців окупованих територій Луганської та Донецької областей вивозили до Ростовської області для голосування. Цей законопроект також передбачає дозвіл голосування мешканцям окупованих територій на підставі документа, який замінює паспорт (тобто окупанти хочуть дозволити голосування за будь-якими документами, що підтверджують особу). Такі зміни пов'язані з тим, що до вересня 2023 року окупанти не зможуть паспортизувати населення на тимчасово окупованих територіях України, незважаючи на весь репресивний механізм, який вони застосували для оперативної паспортизації, тому вже зараз передбачено рішення, за яким буде дозволено «голосування» за будь-яким документом.

За результатами проведених «виборів» будуть проведені кадрові зміни. В адміністрації президента Росії впевнені, що правляча партія сформує одноосібну більшість у регіональних радах на тимчасово окупованій території України (Луганській, Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях). Вже зараз відомо, що головних гауляйтерів Луганської та Запорізької областей буде замінено. На окупованій частині Донецької області кадрових змін гауляйтера не планують, на Херсонщині точного рішення немає. Також проведення окупаційних виборів повністю припинить проекти НВФ «ЛНР» та «ДНР» та позбавить вагомих посад колаборантів. Тобто після вересня 2023 року всі місцеві еліти, які були з 2014 по 2022 рік на окупованій території, будуть повністю позбавлені адміністративного ресурсу та у подальшому ліквідовані. На зміну елітам колаборантів перейдуть чиновники та еліти Росії.

Нині на окупованій території дуже висока політична активність. Наприклад, правляча партія Росії «Єдина Росія» проводить «праймеріз» на окупованій території, тобто створює ілюзію демократичних процесів. КПРФ активно працює над створенням первинних партійних організацій у містах та селищах тимчасово окупованої території України. Також активно відкриваються громадські організації та підконтрольні кремлю проекти, наприклад рух перших, південь молодий, а також кадровий конкурс Політстарт. Також парламентські партії Росії – ЛДПР, «Нові люди», СЗРП відкривають регіональні відділення на тимчасово окупованій території України. Такі події окупанти називають - прискорена інтеграція жителів окупованих територій у політичний простір Росії. Однією з цілей такої інтеграції - створити ілюзію в інформаційному просторі про те, що місцеве населення підтримує російських окупантів і йде на співпрацю. Але за кадром залишаються численні арешти місцевих жителів за відмову від отримання паспортів Росії, а також за не бажання писати заяву про вихід з українського громадянства. Саме тому збираються ухвалити закон, який дозволяє «голосувати» за посвідченням особи, тому що люди не хочуть отримувати паспорти Росії.

Після кожного анлізу ситуації на окупованій території я кажу: «Це лише плани окупантів, Збройні Сили України – ці плани просто знищують разом з окупантами».