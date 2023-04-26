Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?

ДП «Ліси України» розпочинає створення комплексної системи моніторингу та контролю, яка унеможливить сірі схеми з деревиною.

Фото: Макс Требухов

Цього року завдяки реформі управління лісовою галуззю суттєво посилений контроль за обігом деревини. З початку року мобільні групи департаменту безпеки ДП «Ліси України» перевіряють філії підприємства на предмет можливих порушень. По всій Україні працює «гаряча лінія», на яку будь-хто може повідомити про факти незаконних рубок або крадіжок деревини.

Тобто з’явились додаткові незалежні інструменти контролю. Кожний директор знає, що краще не допускати зловживань, бо завтра приїде перевірка з Києва, виявить факти порушень, і він втратить своє місце.

На жаль, не всі одразу це зрозуміли. Тому десятки директорів вже звільнено.

Але ми чудово усвідомлюємо, що система контролю, яка базується лише на тотальних перевірках, є недосконалою та недостатньо ефективною.

По-перше, потрібно утримувати великий штат фахових перевіряльників, якім маємо платити велику зарплату, щоб не брали хабарів. По-друге, з часом контролери так чи інакше знайдуть спільну мову з директорами на місцях, і потрібно буде наймати ще контролерів, які будуть контролювати перших.

Потрібна система, яка взагалі виключає людський фактор та унеможливлює зловживання.

Так, зокрема, працюють наші колеги з балтійських країн, у яких ми запозичуємо досвід. У Латвії не має незаконної деревини, тому що її неможливо вивезти з лісу та продати. Саме тому на всю країну є лише декілька патрульних машин лісової охорони. А кубатуру деревини вони визначають не до заготівлі, а після.

Що заважає Україні створити систему, яка б не поступалася в ефективності європейським?

Одна з ключових проблем системи обліку деревини полягає у тому, що навіть електронна товарно-транспортна накладна (ТТН) на сто відсотків не убезпечує від маніпуляцій.

ТТН «прив’язана» до номерів бирок. Водночас є випадки, коли бирки намагаються перебивати з однієї партії деревини на другу. Що дає можливість зробити декілька рейсів та вивезти зі складу декілька партій продукції за одними документами.

Звісно, ми контролюємо, щоб такого не відбувалось, але теоретично такий ризик є.

Нова концепція передбачає, що об’єктом контролю буде не умовна партія деревини, маркована бирками, а операція з перевезення. Відповідно, ТТН отримає нові атрибути, які унеможливлять махінації.

Перший новий атрибут – фотографування партії деревини. Торці складених у кузов колод формують унікальну «мозаїку». Якщо у процесі поїздки хтось спробує зверху докинути ще кілька колод незаконно отриманої деревини, це буде помітно.

Другий атрибут – водій та автомобіль, дані яких мають фіксуватись у ТТН.

Третій атрибут – вага (поки що розглядаємо вимірювання ваги як додаткову опцію, адже запровадження цього інструменту контролю вимагає значних інвестицій в додаткове обладнання).

Окрім посилення ТТН, всі лісовози, що вивозять продукцію зі складів ДП «Ліси України», мають бути обладнані GPS-трекерами. Увесь рухомий склад буде виведений на єдиний цифровий пульт ДП. Тобто ми зможемо відстежувати переміщення всіх лісовозів, авторизованих для перевезень деревини.

Таким чином, контроль стає тотальним. Фіксуються параметри завантаженої в машину партії деревини. Фіксується факт початку рейсу, маршрут. Тобто повторно отримати продукцію за тією ж ТТН вже не вдасться. Система прозора, контроль централізований, тобто будь-які сірі схеми (махінації, замасковані під легальні постачання) стають неможливими.

Звісно, будь-яка система не дає стовідсоткових гарантій від спроб вкрасти ліс. Але вантажівку з краденою деревиною без документів заарештують на першому ж КПП. Крадії це швидко зрозуміють.

Намагання взяти на озброєння елементи подібної системи вже були у минулому. Але реально розробити та запровадити сучасну комплексну систему моніторингу можливо тільки за умови централізованої системи управління, яка утворилась лише цього року завдяки реформі лісової галузі.

Робота над проєктом нової системи моніторингу та контролю вже розпочалась. Не все можливо запровадити вже зараз. Ліси використовуються також для потреб ЗСУ. Ми це розуміємо. Але значний обсяг робіт по створенню системи може бути виконаний ще під час війни.