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Росія планує вирубку та продаж українського лісу, – ГУР Міноборони

Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Сергія Шойгу, який адресований особисто президенту РФ Володимиру Путіну.

Росія планує масові вирубки українських лісів. Про це йдеться в листі міністра оборони Росії Сергія Шойгу “Про можливість вирубки на землях оборони”, який адресований особисто президенту РФ Володимиру Путіну і який оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Документ має на меті отримання дозволу на тотальну вирубку українських “лісів, дерев, чагарників і зелених насаджень”. Плануються вирубки “будь-якої інтенсивності і будь-якого віку, незалежно від форми власності та категорії земель з правом використання отриманої деревини”.

У листі зазначено, що невикористану для потреб ЗС РФ деревину буде продано, а отримані кошти підуть на забезпечення армії-окупанта.

“На сьогодні без винятку всі ліси, що опинилися на тимчасово окупованих територіях, знаходяться в зоні найвищого ризику. Тотальне вирубування зелених насаджень це черговий страшний злочин окупантів та створення екоциду”, – йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що востаннє таке на території України відбувалось під час фашистської окупації, коли загарбники знищували та вивозили матеріальні та природні цінності.

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