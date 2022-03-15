Кличко закликав чоловіків-киян повернутись і захищати столицю

"Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати!".

Мер Києва Віталій Кличко закликав повернутись до міста чоловіків, які виїхали за його межі з початком війни Росії проти України.

У Telegram він наголосив, що столиця буде оборонятися і на коліна киян ніхто не поставить.

"Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло. І багато чоловіків, які відвозили свої сім‘ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив! Чоловіки-кияни! Повертайтесь! Треба захищати наше місто і своє майбутнє! А не сидіти десь і співчувати!" – підкреслив міський голова.

Він додав, що зараз важливі зусилля кожного киянина. Тих, хто зі зброєю в руках боронить місто в теробороні, хто допомагає зводити укріплення, готує їжу нашим захисникам і соціально незахищеним киянам.

"Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може!" – зазначив мер.

За підрахунками столичної влади, межі міста за час війни покинули близько 2 млн мешканців. Це приблизно половина від загальної кількості.