Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
Телевізійну вежу на Рівненщині знищено внаслідок обстрілу, кількість жертв і постраждалих наразі не відома (оновлено)
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
"Лягло куди треба": Міноборони оприлюднило відео роботи української артилерії
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
Окупанти підірвали боєприпаси на майданчику Запорізької атомної, – Енергоатом (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
ДБР відкрило справу проти екснардепа Пашинського через ПТРК, якими нині знищують ворога, - Бутусов (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
У різних районах Києва пролунали вибухи, загорілись три багатоповерхівки і загинуло четверо людей (оновлено)
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
ЗСУ майже повністю знищили бригаду морської піхоти росіян, - журналіст
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
10 гірсько-штурмова бригада знищила колону російської техніки
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ППО збила ракету над Києвом, уламки впали на будинок на Куренівці (оновлено)
ГоловнаЕкономікаБізнес

Норвезька Equinor, один з найбільших світових постачальників сирої нафти, вирішила більше не торгувати російськими енергоносіями

Компанія не буде укладати нові торговельні угоди й не займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів із Росії.

Норвезька Equinor, один з найбільших світових постачальників сирої нафти, вирішила більше не торгувати російськими енергоносіями
Фото: EPA\UPG

Норвезька енергетична компанія Equinor, оголосила, що припиняє торгівлю і транспортування російської нафти на нафтопродуктів. 

Про це йдеться у заяві Equinor.

«Після того, як Equinor оголосила про початок виходу з проєктів у Росії, було ухвалено рішення, що компанія також припинить торгівлю російською нафтою. Це означає, що Equinor більше не буде укладати нові торговельні угоди й не займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів із Росії», – заявила компанія. 

Рішення Equinor набуде чинності після виконання контрактів, підписаних у січні, до російського вторгнення в Україну.Equinor, контрольний пакет якої належить уряду Норвегії, є одним із найбільших постачальників сирої нафти на світовому ринку, а також одним із найбільших постачальників природного газу на європейський ринок.

28 лютого Equinor оголосила, що виходить зі спільних з Росією підприємств. Таке рішення компанії зумовлене санкціями, запроваджених Норвегією, ЄС та США проти Росії.

10 березня італійська енергетична група Eni заявила, що припиняє купувати російську нафту

8 березня British Petroleum повідомила, що не укладатиме нових контрактів на закупівлю газу і нафти в Росії. Того ж дня британська Shell оголосила про негайну відмову від купівлі нафти та газу з РФ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також