Норвезька Equinor, один з найбільших світових постачальників сирої нафти, вирішила більше не торгувати російськими енергоносіями

Компанія не буде укладати нові торговельні угоди й не займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів із Росії.

Норвезька енергетична компанія Equinor, оголосила, що припиняє торгівлю і транспортування російської нафти на нафтопродуктів.

Про це йдеться у заяві Equinor.

«Після того, як Equinor оголосила про початок виходу з проєктів у Росії, було ухвалено рішення, що компанія також припинить торгівлю російською нафтою. Це означає, що Equinor більше не буде укладати нові торговельні угоди й не займатиметься транспортуванням нафти та нафтопродуктів із Росії», – заявила компанія.

Рішення Equinor набуде чинності після виконання контрактів, підписаних у січні, до російського вторгнення в Україну.Equinor, контрольний пакет якої належить уряду Норвегії, є одним із найбільших постачальників сирої нафти на світовому ринку, а також одним із найбільших постачальників природного газу на європейський ринок.

28 лютого Equinor оголосила, що виходить зі спільних з Росією підприємств. Таке рішення компанії зумовлене санкціями, запроваджених Норвегією, ЄС та США проти Росії.

10 березня італійська енергетична група Eni заявила, що припиняє купувати російську нафту.

8 березня British Petroleum повідомила, що не укладатиме нових контрактів на закупівлю газу і нафти в Росії. Того ж дня британська Shell оголосила про негайну відмову від купівлі нафти та газу з РФ.