Італійська група Eni припинить купувати російську нафту

Найбільша енергетична компанія Італії Eni припинить укладання нових угод на купівлю нафти з Росії.

Про це повідомляє Reuters.

«Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії», – йдеться в повідомленні компанії.

Компанія також заявила, що дотримуватиметься будь-якого рішення європейських та італійських інституцій у випадку санкцій проти російського енергетичного сектору. Eni має довгострокові газові контракти з «Газпромом» на умовах «бери-або-плати».

Нагадаємо, про відмову від російської нафти та газу заявили Shell та British Petroleum.

8 березня США та Великобританія заборонили імпорт російської нафти та газу.

За оцінкою Goldman Sachs, понад половина російської нафти, яку експортують з російських портів, залишається непроданою.