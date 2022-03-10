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Італійська група Eni припинить купувати російську нафту

Компанія має довгострокові газові контракти з «Газпромом».

Італійська група Eni припинить купувати російську нафту
Лого на итальянской нефтегазовой компанией Eni
Фото: energynews.com.ua

Найбільша енергетична компанія Італії Eni припинить укладання нових угод на купівлю нафти з Росії.

Про це повідомляє Reuters

«Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії», – йдеться в повідомленні компанії. 

Компанія також заявила, що дотримуватиметься будь-якого рішення європейських та італійських інституцій у випадку санкцій проти російського енергетичного сектору. Eni має довгострокові газові контракти з «Газпромом» на умовах «бери-або-плати». 

Нагадаємо, про відмову від російської нафти та газу заявили Shell та British Petroleum.

8 березня США та Великобританія заборонили імпорт російської нафти та газу

За оцінкою Goldman Sachs, понад половина російської нафти, яку експортують з російських портів, залишається непроданою

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