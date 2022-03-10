Італійська група Eni припинить купувати російську нафту

Найбільша енергетична компанія Італії Eni припинить укладання нових угод на купівлю нафти з Росії.
Про це повідомляє Reuters.
«Eni призупинила укладання нових контрактів, пов’язаних із закупівлею нафти та нафтопродуктів з Росії», – йдеться в повідомленні компанії.
Компанія також заявила, що дотримуватиметься будь-якого рішення європейських та італійських інституцій у випадку санкцій проти російського енергетичного сектору. Eni має довгострокові газові контракти з «Газпромом» на умовах «бери-або-плати».
Нагадаємо, про відмову від російської нафти та газу заявили Shell та British Petroleum.
8 березня США та Великобританія заборонили імпорт російської нафти та газу.
За оцінкою Goldman Sachs, понад половина російської нафти, яку експортують з російських портів, залишається непроданою.