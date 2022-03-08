Shell відмовляється від російських нафти і газу

Британсько-нідерландська компанія Shell остаточно відмовляється від закупівлі російської нафти та газу і повністю йде з ринку Російської Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нідерландське видання nu.nl.

Повідомляється, що раніше Shell говорила про відмову від інвестицій у видобуток нафти і газу в Росії, але 5 березня агентство Bloomberg повідомило, що Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою в розмірі 28,45 долара за барель. Угода була здійснена, попри масову відмову глобальних компаній співпрацювати з Росією. Пізніше нафтовий гігант Royal Dutch Shell вирішив не припиняти купівлю російської нафти, але заявив, що вкладатиме прибутки від її продажу у фонд гуманітарної допомоги Україні.

Тоді міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував рішення компанії, звернувшись до неї у твіттері. "Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією", – написав він.

На фоні різкої критики після закупівлі різкої нафти компанія вирішила не купувати нафту і газ в Росії, а також припиняє роботу майже 400 своїх автозаправних станцій.