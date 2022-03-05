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Дмитро Кулеба до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю?

Очільник МЗС закликав світ вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією.

Дмитро Кулеба до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю?
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся у Twitter до компанії Shell, яка купила російську нафту під час агресії РФ проти України. 

«Мені сказали, що Shell вчора таємно купила російську нафту. Одне запитання до Shell: російська нафта не пахне вам українською кров'ю? Я закликаю всіх свідомих людей у всьому світі вимагати від транснаціональних компаній розірвати всі ділові зв'язки з Росією», – написав він.

5 березня агентство Bloomberg повідомило, що Shell придбала партію російської нафти Urals з рекордною знижкою в розмірі 28,45 долара за барель. Угода була здійснена, попри масову відмову глобальних компаній співпрацювати з Росією.

Раніше Shell заявила про намір вийти зі спільних підприємств із Газпромом і скоротити використання російської нафти.

Нагадаємо, США готуються заборонити імпорт російської нафти. Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США «дуже зацікавлені в деградації російської енергетики» та зниженні залежності від російської енергетики в довгостроковій перспективі. 

3 березня в Сенаті США представили законопроєкт запровадження широкомасштабних санкцій проти всіх російських державних підприємств під назвою «Героям слава». Санкції передбачають заборону доступу на американський ринок капіталів для російських державних компаній. 

1 березня про заборону імпорту російської нафти оголосив прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо.

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