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НБУ дозволив вивозити валюту за кордон без підтвердних документів

Залишається чинною вимога декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро.

НБУ дозволив вивозити валюту за кордон без підтвердних документів
Фото: ua.news

Національний банк дозволив громадянам не надавати підтвердні документи при переміщенні валютних цінностей за кордон.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Національний банк України на період воєнного стану скасував вимогу щодо надання громадянами підтвердних документів банків, а саме про зняття готівки з власних рахунків та придбання банківських металів, при переміщенні валютних цінностей за межі України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше відповідні документи фізособи мали надавати при переміщенні валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро в еквіваленті.

Водночас залишається чинною вимога щодо декларування валютних цінностей вартістю понад 10 тис. євро в еквіваленті.

Нагадаємо, що 2 березня Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті. 

Також Національний банк України відкрив Міністерству соціальної політики поточний рахунок для гуманітарних цілей.

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