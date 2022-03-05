На мітингу лунають гасла "Херсон - це Україна!", " Путін - х.йло!".

На центральній площі Херсона біля будівлі ОДА розпочався стихійний мітинг проти російських окупантів.

Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"На центральній площі Херсона просто зараз почався мітинг проти окупантів! Люди, не бійтеся! Збирайтеся разом! Виходьте на вулиці і площі тимчасово окупованих міст! Вимагайте від окупантів забиратися з України!" - написав Геращенко.

Він також пропонує українцям показувати окупантам на смартфонах колони спаленої техніки і трупи російських військових.

На стримі очевидців чутно, як люди, як зібралися біля будівлі ОДА, кричать: "Херсон - це Україна!", "Путін - х.йло!", "Фашисти!".

Оновлено. Окупанти почали стріляти у повітря, щоб розігнати двотисячний натовп мирних мешканців.

Нагадаємо, що 4 березня в Херсоні люди вийшли протестувати проти фейкової гуманітарної допомоги Путіна.

3 березня до Херсона звозили автобуси з людьми для штучно організованого мітингу "за Росію". Місто окуповане російськими військами.