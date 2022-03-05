Працівники ЧАЕС працюють вже десяту добу, вони виснажені, - мер Славутича

Техніка, яка проїжджає через Чорнобильську зону, на колесах вивозить радіоактивний пил на всю територію України.

Люди, які працювали на Чорнобильській АЕС у перший день вторгнення РФ, досі залишаються на станції і дуже виснажені.

Про це повідомив мер Славутича Юрій Фомічев, інформує Суспільне.

"Ми не можемо замінити людей, вони вже десяту добу працюють свою зміну. Вони розділились на дві групи, змінюють один одного, але вони втомилися морально та фізично, емоційно", — розповів Фомічев.

За його словами, це небезпека самого ядерного об'єкта.

"Ми говорили про те, що персонал повинен працювати стабільно. Крім того, вся техніка, яка проїжджає через Чорнобильську зону, на колесах вивозить радіоактивний пил на всю територію України далі в напрямку Києва, і вона не зупиняється вже котру добу", — сказав мер.

За його словами, є обмежений зв'язок з тими людьми, але наразі немає гарантованого зеленого коридору для заміни всієї зміни станції.

"Крім того, вібрація, яка відбувається під час руху техніки, а не приведи господь, якщо там почнуться військові дії, то це ще може вплинути і на 4-й енергоблок, у якому є нестабільні конструкції. Я маю на увазі той, який постраждав під час аварії у 1986 році", — сказав Фомічев.

За його словами, обвал нестабільних конструкцій може призвести до викиду великої кількості радіоактивного пилу.

"Люди харчуються обмежено, у них обмежена кількість ліків і їм дуже важко. Їхні рідні і близькі тут, у Славутичі так само переживають і не знають, що з цим робити", — розповів мер.

Це, за його словами, справжній тероризм. Таких прецедентів у світі не було, щоб було захоплення ядерних об'єктів, атомних електростанцій, додав Фомічев.

Як раніше повідомлялося, ЧАЕС наразі захоплено російськими окупантами. Також стало відомо, що російські літаки Су-30 і Су-35 здійснюють маневри в забороненій для прольоту зоні над Чорнобильською атомною електростанцією та Запорізькою атомною електростанцією і ведуть звідти обстріли. Вони роблять це для того, щоб українські війська не могли стріляти у відповідь – адже збиття літака над атомною електростанцією може призвести до екологічної катастрофи.