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Орієнтовні втрати противника склали вже понад 10 тисяч осіб, - Генштаб ЗСУ

За добу українські військові збили ще два літаки і три гелікоптери.

Орієнтовні втрати противника склали вже понад 10 тисяч осіб, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії у війні з Україною з 24.02 по 05.03, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:

  • особовий склад / personnel - понад / more 10 000 осіб
  • танки / tanks ‒ 269 од.
  • бойові броньовані машини / APV ‒ 945 од.
  • артилерійські системи / artillery systems – 105 од.
  • РСЗВ / MLRS - 50 од.
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 19 од.
  • літаки / aircraft – 39 од. (уточнюється)
  • гелікоптери / helicopters – 40 од. (інформація уточнюється)
  • автомобільна техніка / vehicles - 409 од.
  • легкі швидкісні катери / light speedboats - 2 од.
  • цистерни з ПММ / fuel tanks - 60
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 3.

Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили в Генштабі ЗСУ.

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