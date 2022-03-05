Орієнтовні втрати противника склали вже понад 10 тисяч осіб, - Генштаб ЗСУ

Загальні бойові втрати Росії у війні з Україною з 24.02 по 05.03, за даними Генерального штабу ЗСУ, орієнтовно склали:
- особовий склад / personnel - понад / more 10 000 осіб
- танки / tanks ‒ 269 од.
- бойові броньовані машини / APV ‒ 945 од.
- артилерійські системи / artillery systems – 105 од.
- РСЗВ / MLRS - 50 од.
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems - 19 од.
- літаки / aircraft – 39 од. (уточнюється)
- гелікоптери / helicopters – 40 од. (інформація уточнюється)
- автомобільна техніка / vehicles - 409 од.
- легкі швидкісні катери / light speedboats - 2 од.
- цистерни з ПММ / fuel tanks - 60
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level - 3.
Дані уточнюють. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій, зазначили в Генштабі ЗСУ.