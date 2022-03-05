Ніч на Миколаївщині минула спокійно, - керівник ОДА

Ніч на 5 березня в Миколаївській області минула загалом спокійно, але окупанти збирають свої війська.

Про це в ранковому зверненні 5 березня у Telegram заявив керівник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Ніч минула спокійно. Ворог пострілював. Зараз вони збирають війська в районі Баштанки, Голицинового. Готуються до подальших переміщень. А ми готуємося їх відбивати. Учора виїжджав у місто, подивився, як наші хлопці. Усе спокійно. Мародери бояться. І правильно роблять. У п'яних водіїв забрали три авто для потреб армії. Як і обіцяв. Тож не потрібно так робити", - сказав Кім.

За його словами, плани росіян передбачали взяття Миколаєва три дні тому.

"Але ми змінили їхні плани", - сказав Кім.

Нагадаємо, що 4 березня ввечері ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" на околиці Миколаєва і підняли там державний прапор України. Техніка російських загарбників зайшла в Миколаїв вдень 4 березня.