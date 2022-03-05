"Російські вояки бояться мирного населення більше, ніж, напевно, навіть свого путіна", - мерія Енергодара

Мер Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що міська влада не змогла потрапити на роботу.

"О 08:00 міська влада в повному складі прийшла на роботу, але потрапити в будівлю мерії ми не змогли, - написав Орлов у своєму телеграмі. - Окупанти замкнули двері. Будемо організовувати інше місце для роботи, щоб забезпечити життєдіяльність Енергодара в умовах окупації. Попри все, Енергодар був і лишається Україною. Навіть коли ми в ізоляції".

Оновлення 9.30: «Ми змушені працювати в приміщенні, яке нам надав власник піцерії (дякуємо!). Але, так чи інакше, місцева влада веде роботу під прапорами України. Ми не можемо не вести роботу, тому що сьогодні працюють комунальні служби, тому що сьогодні вночі, точно так як і позавчора, вели чергування наші хлопці по дворах, патрулювали, аби не було мародерства", - на тг-каналі Орлова вийшла заява його першого заступника Івана Самойлюка.

"Декілька днів вимушеного контакту з представниками російських військовослужбовців, і я хочу зробити свої висновки. Я впевнений: навіть не зважаючи на те, що сьогодні у нас стоять танки і атомна станція під контролем російських військ, ми в цій війни вже перемогли. Я чітко впевнений, що Україна завжди буде Україною. І сьогодні вояки російські бояться мирного населення більше, ніж бояться, напевно, навіть свого путіна. Вони прийшли з упевненістю, що прийшли визволити нас від нацизму і від фашизму. Але більше всього, і я це чітко розумію, бояться і ненавидять нас, тому що вони не можуть собі дозволити тої свободи і тої вольності в думках, яку можемо дозволити ми собі. Завжди холоп буде боятися і ненавидіти того, хто дозволяє собі думати про свободу і бути вільним. Все буде Україна! І перемога буде за нами".

Як повідомляли вранці, Запорізька АЕС перебуває під контролем України, однак війська РФ досі контролюють периметр станції та перебувають в Енергодарі.

Нагадаємо, російські війська обстрілювали Енергодар і розташовану в місті ЗАЕС, у результаті чого на території атомної станції почалася пожежа. Персонал станції не постраждав. Загинули троє українських військових-захисників, ще двох поранено.

У результаті обстрілів з артилерійської зброї промислового майданчика ЗАЕС пошкоджень зазнала будівля реакторного відділення енергоблока №1 ЗАЕС. У район розміщення майданчика сухого сховища відпрацьовано ядерного палива влучили два артилерійські снаряди.

У Держатомрегулювання заявили, що ступінь пошкоджень конструкцій і систем цих ядерних установок та їх вплив на безпеку потребує додаткових оцінок за результатами ретельних обстежень спеціальними службами.

Значних пошкоджень зазнала будівля навчально-тренувального центру, розміщена безпосередньо біля промислового майданчика ЗАЕС.

Наразі оперативний персонал контролює стан енергоблоків, працюючи під тиском озброєних військових РФ, що захопили ЗАЕС.

Змін радіаційного стану в Запорізькій області не зафіксовано, радіаційний гамма-фон перебуває в межах нормальних показників.

Водночас НАЕК "Енергоатом" оприлюднила дані моделювання руху повітряних мас у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції впродовж найближчих 9 годин.

В агентстві наголошують, що модель поширення та траєкторії руху повітряних мас з промислового майданчика Запорізької АЕС розроблено на випадок гіпотетичної аварії на ЗАЕС.