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ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" в Миколаєві

Бійці підняли український прапор.

ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" в Миколаєві
Фото: Пресцентр командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" на околиці Миколаєва і підняли там державний прапор України.

Відео оприлюднили на Facebook-сторінці Міноборони.

"Аеропорт Кульбакіно відбили. Орків уже більше немає", - повідомили бійці.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй Telegram-сторінці повідомив, що російських окупантів вибили з міста, а "бій продовжується на окраїнах". Окупанти пішли в контрнаступ на аеродром. 

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив нову інформацію щодо російського вторгнення в Україну

На Миколаївщині українські військові захопили колону російської техніки, зокрема, ЗРК Панцирь-С1.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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