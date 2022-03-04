ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" в Миколаєві

ЗСУ відбили військовий аеродром "Кульбакіне" на околиці Миколаєва і підняли там державний прапор України.

Відео оприлюднили на Facebook-сторінці Міноборони.

"Аеропорт Кульбакіно відбили. Орків уже більше немає", - повідомили бійці.

Очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім на своїй Telegram-сторінці повідомив, що російських окупантів вибили з міста, а "бій продовжується на окраїнах". Окупанти пішли в контрнаступ на аеродром.

Нагадаємо, Генштаб оприлюднив нову інформацію щодо російського вторгнення в Україну.

На Миколаївщині українські військові захопили колону російської техніки, зокрема, ЗРК Панцирь-С1.