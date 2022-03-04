"За всіх українців, на яких ви направили свої ракети, ми будемо вас нищити", - голова Держприкордонслужби

Очільник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко на своїй Facebook-сторінці оприлюднив заяву щодо звірств російських окупантів на території України.

"Держава-агресор ... розв’язала криваву, нічим не виправдану, війну проти України! Амбіції побєдобєсія бачить і засуджує весь світ ... При цьому російські ТВАРЮКИ не мають честі та гідності. Щоб там не говорили нападники, вони порушують всі можливі правила ведення війни, свідомо руйнують цивільну інфраструктуру", - наголосив голова ДПС України. Він наголосив - проти мирних українських міст окупанти застосовують артилерію та авіацію, "від снарядів гинуть наші діти та жінки. Вони влучають в садочки, школи, лікарні. З танків російські солдати розстрілюють автомобілі з людьми".

"Звертаюся до кожного, хто діє від імені країни-терориста та їх пособників! Знайте! За пролиті сльози наших жінок, за вбитих вами українських дітей, за кожного загиблого дорослого, побратима, за всіх українців, на яких ви направили свої ракети, ми будемо вас нищити! Без попереджень і без жалю! З терористами перемовин не ведуть!", - підкреслив Дейнеко.

Він запевнив, що "прикордонники, воїни Збройних сил, Нацгвардії, підрозділів територіальної оборони, інших силових відомств та структур вмотивовані, стійкі та непохитні у бажанні звільнити рідну землю від російської орди".

Нагадаємо, 2 березня міністр оборони України Олексій Резніков закликав громадян на тимчасово захоплених територіях позбавляти ворога тилової підтримки. Люди можуть знищувати тилові колони, які йдуть за бронетехнікою.