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Мер Маріуполя благає про допомогу місту та зелений коридор

Мерія готує евакуацію, але окупанти не дають її здійснити.

Мер Маріуполя благає про допомогу місту та зелений коридор
Фото: mariupolrada.gov.ua

Маріуполь залишається без тепла, води та електроенергії, у лікарнях три сотні поранених, але лікарні також обстрілюють. Про це в ефірі українських телеканалів заявив мер міста Вадим Бойченко, повідомляє "Українська правда".

"Ми вже кричимо на всіх рівнях: Збройним силам України потрібна допомога. Наші героїчні воїни, полк "Азов", Національна гвардія, морська піхота, поліція – вже всі борються за межі нашої батьківщини. Форпост Маріуполь сьогодні під українським прапором. Але нам потрібна і військова допомога, і коридор, і тиша, щоб можна було евакуювати мирне населення. Я прошу, благаю про підтримку місту Маріуполю", - заявив мер.

Він зазначив, що місто п'ятий день перебуває під жорстоким розстрілом житлової інфраструктури.

"Нас просто знищують "градами", гаубицями, авіацією. Обстріли навіть не припиняються цієї хвилини. Говорити про стабілізацію не доводиться", - додав мер.

За словами Бойченка, в місті немає тепла, води та електроенергії, закінчуються продукти та медикаменти. Лікарі переїхали до лікарень разом із сім'ями, але по лікарнях теж стріляють з гармат.

Він нагадав, що на переговорах 3 березня була домовленість про утворення гуманітарних коридорів, зокрема для Маріуполя.

"Зараз ми, наскільки це можливо, організовуємо, щоб з'явився цей маршрут. Готуємо відповідну евакуацію. Але поки немає режиму тиші, це дуже складно зробити. Слід зробити велику роботу, але насамперед потрібно, щоб з'явилася тиша" – сказав мер.

"Не знаю, чи має російська сторона бажання. Можливо, вони мають бажання стерти Маріуполь з лиця землі", – додав він.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що російські війська перешкоджають постачанню та відновленню електроенергії, води і тепла в Маріуполі. Вони пошкодили залізничне сполучення, руйнували мости, розтрощили потяги, перешкоджають постачанню продовольства, створюють блокаду міста.

Валентина МерещукВалентина Мерещук, випусковий редактор
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