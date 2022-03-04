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Зимова Спеціальна Олімпіада-2023 перенесена з Росії

Ігри мали пройти в Казані.

Зимова Спеціальна Олімпіада-2023 перенесена з Росії
Фото: specialolympics.org

Зимові Спеціальні Олімпійські ігри-2023 перенесено з Казані, повідомляє пресслужба Special Olympics International (SOI), яка відповідає за організацію змагань.

"Із сумом і глибоким розчаруванням Special Olympics International оголошує, що ми не проводитимемо Всесвітні зимові ігри в Казані, які мали розпочатися 21 січня 2023 року", - йдеться в тексті заяви SOI.

"Понад пів століття спортсмени, волонтери та колеги Спеціальної Олімпіади були аполітичною та неупередженою силою, яка захищала гідність, радість й інклюзію людей з обмеженими інтелектуальними можливостями у всьому світі.

У цьому дусі наш рух було втілено в громадах більш ніж 190 країн.

Нашим єдиним обмеженням є здатність захищати ефективність і незалежність нашої організації, а також безпеку наших спортсменів і суспільства.

Ми більше не можемо забезпечувати ефективність Зимових ігор у Казані, а також безпеку наших спортсменів і суспільства", - йдеться в заяві.

"Великі санкції, запроваджені міжнародною спільнотою щодо Росії, а також невизначеність і страх, що їх відчувають у всьому світі, унеможливлюють продовження.

Ми спустошені страхом і руйнуваннями, яких зазнають наші спортсмени і громадськість в Україні. Ми приєднуємося до голосів мільйонів людей у всьому світі, які вимагають миру та негайного припинення насильства.

Це скасування руйнівне для нас, для наших спортсменів в Україні, для наших спортсменів у Росії та для наших спортсменів по всьому світу, які роками готувалися до змагань. Ми вдячні людям доброї волі в усьому світі, які роками працювали для того, щоб ці Ігри мали успіх, і поки Ігри не відбудуться, ми зобов'язуємось продовжувати працювати з Програмою Спеціальної Олімпіади зараз і в майбутньому".

Додамо, що Спеціальна Олімпіада – змагання для спортсменів із розумовими відхиленнями. Попередні зимові Спеціальні ігри відбулися в Австрії 2017 року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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