Росію з Білоруссю відсторонили також від Паралімпіади-2022

Список міжнародних спортивних змагань, від яких відсторонили країни-агресорів, дуже довгий.

Росія та Білорусь не допущені на Паралімпіаду-2022 навіть у нейтральному статусі. Про це повідомляє Суспільне.Спорт.

Спортсмени з цих країн не зможуть змагатися на Паралімпійських іграх у Пекіні.

Нагадаємо, Міжнародна федерація тенісу (ITF) заборонила Росії та Білорусі брати участь у командних змаганнях з тенісу після вторгнення в Україну.

Міжнародна федерація футболу та УЄФА відсторонили Росію від усіх міжнародних змагань на рівні і збірних, і клубів.

Також Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) засуджує військову агресію проти України і відсторонює збірні Російської Федерації та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін.

Також Міжнародна федерація флорболу (IFF) відсторонила Національну федерацію флорболу Росії та Федерацію флорболу Білорусі від будь-яких міжнародних флорбольних заходів на невизначений час.