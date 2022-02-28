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Росію та Білорусь відсторонили від усіх міжнародних турнірів з хокею

IIHF засуджує військову агресію проти України.

Росію та Білорусь відсторонили від усіх міжнародних турнірів з хокею
Фото: EPA/UPG

Міжнародна федерація хокею із шайбою (IIHF) засуджує військову агресію проти України і відсторонює збірні Російської Федерації та Білорусі від участі в матчах на невизначений термін

Про це повідомила пресслужба Федерації.

У понеділок, 28 лютого, відбулося позачергове засідання Ради IIHF, учасники якого рішуче засудили військовий напад Росії на Україну і закликали її "використовувати дипломатичні засоби для вирішення конфлікту".

За підсумками засідання Рада Федерації прийняла рішення призупинити участь всіх російських та білоруських національних клубів у кожній віковій категорії від усіх змагань і заходів IIHF. Відсторонення введено на невизначений термін.

Також організація відкликала право РФ на проведення юніорського чемпіонату світу в 2023 рокці.

Зазначається, що за нинішніх умов це рішення Ради IIHF вплине на такі події: 

  • Континентальний кубок ІІХФ 2022 року (4-6 березня 2022 року) - Білоруська клубна команда ХК «Гомель» не братиме участі;
  • Чемпіонат світу з хокею до 18 років 2022 року (21 квітня – 1 травня 2022 року) - Чоловічі команди Росії та Білорусі U18 не братимуть участі;
  • Чемпіонат світу з хокею 2022 року (13-29 травня 2022 року) - Чоловічі збірні РК і Білорусі не братимуть участі;
  • Чемпіонат світу з хокею у 2022 році серед жінок (до 18 років) - Жіноча збірна Росії U18 не братиме участі;
  • Чемпіонат світу 2022 ІІХФ серед юніорів (дати не підлягають) - Чоловіча збірна Росії U20 не братиме участі;
  • Чемпіонат світу з хокею серед жінок 2022 року (26 серпня-4 вересня 2022 року) - Жіноча збірна РПЦ не братиме участі.

Чемпіонат світу 2023 року серед юніорів мав відбутися з 26 грудня 2022 року по 5 січня 2023 року. У найближчі місяці ІІХФ розпочне обговорення щодо пошуку нового організатора заходу.

Нагадаємо, раніше ФІФА та УЄФА відсторонили Росію від усіх футбольних турнірів на невизначений термін.

24 лютого Росія атакувала Україну, а президент РФ Путін оголосив нашій країні війну. Російська армія осбтрілює українські міста та села. Білорусь, в якій захопив владу Олександр Лукашенко, підтримує РФ у війні проти України.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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