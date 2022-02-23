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Звєрєва зняли з турніру АТР в Акапулько за лупцювання ракеткою суддівської вежі

У німця не витримали нерви.

Олександр Звєрєв
Фото: EPA/UPG
Олександр Звєрєв

Третю ракетку світу Олександра Звєрєва дискваліфікували на турнірі серії ATP 500 в Акапулько.

У дуеті з бразильцем Марсело Мело після поразки в парному матчі від пари Ллойд Глеспул (Велика Британія)/Гаррі Хеліоваара (Фінляндія) – 2:6, 6:4, 6:10 – німецький тенісист знайшов оригінальний спосіб позбутися негативної енергії: відлупцював ракеткою суддівську вежу.

Організатори не залишили поза увагою цей епізод, як і вигуки на адресу судді під час цього матчу, і зняли Звєрєва з одиночного турніру через неспортивну поведінку.

Зазначимо, що в одиночному розряді німецький тенісист дійшов до 1/8 фіналу.

Тож Звєрєв не зможе захистити титул переможця цього турніру, завойований минулого року.

Григорій МухінГригорій Мухін
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