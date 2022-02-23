У німця не витримали нерви.

Фото: EPA/UPG Олександр Звєрєв

Третю ракетку світу Олександра Звєрєва дискваліфікували на турнірі серії ATP 500 в Акапулько.

У дуеті з бразильцем Марсело Мело після поразки в парному матчі від пари Ллойд Глеспул (Велика Британія)/Гаррі Хеліоваара (Фінляндія) – 2:6, 6:4, 6:10 – німецький тенісист знайшов оригінальний спосіб позбутися негативної енергії: відлупцював ракеткою суддівську вежу.

No pretendo discutir con aficionados nuevos al tenis, cada quién tiene en su experiencia su percepción del deporte, pero lo de Alexander Zverev es grotesco e inaceptable, espero que tengan huevos y haya sanción. Si esto lo hace alguien más, lo suspenden.pic.twitter.com/7OkmXUy6wH — 𝑴𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑹𝒊𝒗𝒆𝒓𝒆𝒕𝒕𝒊 (@Riverettii) February 23, 2022

Організатори не залишили поза увагою цей епізод, як і вигуки на адресу судді під час цього матчу, і зняли Звєрєва з одиночного турніру через неспортивну поведінку.

Зазначимо, що в одиночному розряді німецький тенісист дійшов до 1/8 фіналу.

Тож Звєрєв не зможе захистити титул переможця цього турніру, завойований минулого року.