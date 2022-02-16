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ITF заборонила матчі Кубка Девіса в Україні через небезпеку

Поєдинок проти Барбадосу мав відбутися в Києві.

ITF заборонила матчі Кубка Девіса в Україні через небезпеку
Кубок Девіса
Фото: Вікіпедія

На засіданні Комітету Кубка Девіса Міжнародна федерація тенісу (ITF) вирішила перенести за межі України матч Першої світової групи між збірними України та Барбадосу, повідомляє пресслужба Федерації тенісу України (ФТУ).

При цьому дати проведення поєдинку (4-5 березня) буде збережено.

Наголошують, що відповідне рішення ухвалено після ознайомлення з доповіддю незалежних радників з безпеки та контролю ризиків, у якій зазначено, що Україна має статус найбільшої небезпеки (Full Evacuation).

Також Комітет звернув увагу на те, що багато держав категорично закликають своїх громадян покинути межі України якнайшвидше.

ФТУ має до понеділка, 21 лютого, запропонувати ITF варіанти проведенням матчу на нейтральній території для збереження домашнього статусу.

У разі відсутності таких пропозицій ITF самостійно визначиться з країною проведення, оскільки Барбадос не готовий у такі стислі терміни провести матч на своїй території.

Григорій МухінГригорій Мухін
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