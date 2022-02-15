Норвегія пішла у глибокий відрив у медальному заліку Олімпіади-2022

В одинадцятий день змагань Олімпійських ігор-2022 у Пекіні було розіграно стільки ж комплектів нагород.

Збірна Норвегії зміцнила свою позицію і в "золоті", і в загальній кількості медалей.

У медальному заліку Німеччина та США зберегли своє друге та третє місця відповідно.

Збірна України, як і раніше, без нагород, але промінь надії є. Два наших фристайлісти, олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко та дебютант Ігор Олександр Окіпнюк вийшли у фінал змагань з лижної акробатики.

Медалі в цій дисципліні розіграють завтра.

Крім того, завтра ми розраховуємо на наш жіночий квартет у біатлонній естафеті.