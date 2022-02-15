Норвегія пішла у глибокий відрив у медальному заліку Олімпіади-2022

В одинадцятий день змагань Олімпійських ігор-2022 у Пекіні було розіграно стільки ж комплектів нагород.
Збірна Норвегії зміцнила свою позицію і в "золоті", і в загальній кількості медалей.
У медальному заліку Німеччина та США зберегли своє друге та третє місця відповідно.
Збірна України, як і раніше, без нагород, але промінь надії є. Два наших фристайлісти, олімпійський чемпіон Пхьончхана-2018 Олександр Абраменко та дебютант Ігор Олександр Окіпнюк вийшли у фінал змагань з лижної акробатики.
Медалі в цій дисципліні розіграють завтра.
Крім того, завтра ми розраховуємо на наш жіночий квартет у біатлонній естафеті.