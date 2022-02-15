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Українські біатлоністи провалили естафету на Олімпіаді-2022

Дев'яте місце – не те, на що розраховували вболівальники.

Українські біатлоністи провалили естафету на Олімпіаді-2022
Артем Прима (№6)
Фото: EPA/UPG

У рамках біатлонної програми Олімпійських ігор-2022 у Пекіні відбулася чоловіча естафетна гонка.

Певні сподівання вітчизняні фани пов'язували саме з цією дисципліною.

Проте наш квартет Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний не змогли нав'язати боротьбу лідерам.

Українських біатлоністів підвела стрільба. У середньому три промахи та одне штрафне коло на кожного спортсмена не дозволили нашій збірній піднятися вище від 9-го місця.

Драматично склалося закінчення гонки.

Перед останньою стрільбою збірна ОКР випереджала найближчих суперників – норвежців, французів та німців – на 50 з лишком секунд. Але Едуард Латіпов зумів закрити вісьмома набоями лише три мішені і вирушив на два штрафні кола.

Лідерство перехопила команда Норвегії, яка ще в середині гонки програвала росіянам майже дві хвилини.

Зрештою, скандинави завоювали "золото", "срібло" – у французів, "бронза" – в ОКР.

Біатлон. Чоловіки, естафета

  1. Норвегія (1+7) 1:19:50,2
  2. Франція (0+9) +27,4
  3. ОКР (2+6) +45,3
  4. Німеччина (1+9) +1:04,3
  5. Швеція (1+13) +1:49,4
  6. Канада (2+9) +1:56,3

...

  • 9. Україна (4+12) +3:41,3
Григорій МухінГригорій Мухін
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