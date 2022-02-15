Українські біатлоністи провалили естафету на Олімпіаді-2022

У рамках біатлонної програми Олімпійських ігор-2022 у Пекіні відбулася чоловіча естафетна гонка.
Певні сподівання вітчизняні фани пов'язували саме з цією дисципліною.
Проте наш квартет Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний не змогли нав'язати боротьбу лідерам.
Українських біатлоністів підвела стрільба. У середньому три промахи та одне штрафне коло на кожного спортсмена не дозволили нашій збірній піднятися вище від 9-го місця.
Драматично склалося закінчення гонки.
Перед останньою стрільбою збірна ОКР випереджала найближчих суперників – норвежців, французів та німців – на 50 з лишком секунд. Але Едуард Латіпов зумів закрити вісьмома набоями лише три мішені і вирушив на два штрафні кола.
Лідерство перехопила команда Норвегії, яка ще в середині гонки програвала росіянам майже дві хвилини.
Зрештою, скандинави завоювали "золото", "срібло" – у французів, "бронза" – в ОКР.
Incredible scenes - it's #GOLD for Norway! 🇳🇴— BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022
Sturla H. Laegreid, Tarjei Boe, Johannes T. Boe and Vetle S. Christiansen stage a tremendous comeback victory in the Men Relay! 💥#biathlon | #olympics pic.twitter.com/ZvnPTUqo0V
Біатлон. Чоловіки, естафета
- Норвегія (1+7) 1:19:50,2
- Франція (0+9) +27,4
- ОКР (2+6) +45,3
- Німеччина (1+9) +1:04,3
- Швеція (1+13) +1:49,4
- Канада (2+9) +1:56,3
...
- 9. Україна (4+12) +3:41,3