Українські біатлоністи провалили естафету на Олімпіаді-2022

Дев'яте місце – не те, на що розраховували вболівальники.

У рамках біатлонної програми Олімпійських ігор-2022 у Пекіні відбулася чоловіча естафетна гонка.

Певні сподівання вітчизняні фани пов'язували саме з цією дисципліною.

Проте наш квартет Богдан Цимбал, Артем Прима, Антон Дудченко та Дмитро Підручний не змогли нав'язати боротьбу лідерам.

Українських біатлоністів підвела стрільба. У середньому три промахи та одне штрафне коло на кожного спортсмена не дозволили нашій збірній піднятися вище від 9-го місця.

Драматично склалося закінчення гонки.

Перед останньою стрільбою збірна ОКР випереджала найближчих суперників – норвежців, французів та німців – на 50 з лишком секунд. Але Едуард Латіпов зумів закрити вісьмома набоями лише три мішені і вирушив на два штрафні кола.

Лідерство перехопила команда Норвегії, яка ще в середині гонки програвала росіянам майже дві хвилини.

Зрештою, скандинави завоювали "золото", "срібло" – у французів, "бронза" – в ОКР.

Incredible scenes - it's #GOLD for Norway! 🇳🇴



Sturla H. Laegreid, Tarjei Boe, Johannes T. Boe and Vetle S. Christiansen stage a tremendous comeback victory in the Men Relay! 💥#biathlon | #olympics pic.twitter.com/ZvnPTUqo0V — BMW IBU World Cup Biathlon (@IBU_WC) February 15, 2022

Біатлон. Чоловіки, естафета

Норвегія (1+7) 1:19:50,2 Франція (0+9) +27,4 ОКР (2+6) +45,3 Німеччина (1+9) +1:04,3 Швеція (1+13) +1:49,4 Канада (2+9) +1:56,3

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