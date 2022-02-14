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Незважаючи на рішення CAS щодо Валієвої, МОК не затвердив результатів Олімпіади в командному змаганні фігуристів

Питання про "золото" збірної ОКР залишається відкритим.

Незважаючи на рішення CAS щодо Валієвої, МОК не затвердив результатів Олімпіади в командному змаганні фігуристів
Фото: МОК/Грег Мартін

Виїзна панель Спортивного арбітражного суду (CAS) не розглядала, чи винувата російська фігуристка Каміла Валієва у вживанні допінгу, а також не приймала рішень щодо розподілу місць у командному турнірі фігуристів на зимових Іграх-2022.

Розглядала лише питання про допуск спортсменки до особистого турніру на Олімпійських іграх. Про це повідомляє офіційна заява CAS.

"Комісія визначила, що дозвіл на зняття тимчасового усунення був доречним. Спеціальний відділ CAS запропонував вирішити вузьке питання про те, чи слід тимчасово усунути спортсмена.

Ухвалення рішення щодо суті справи, а також вивчення юридичних наслідків, пов'язаних з результатами командного турніру з фігурного катання, не були потрібні, оскільки такі питання будуть розглянуті в іншому провадженні".

Тож доля золотих медалей у командному турнірі фігуристів залишається відкритою.

При цьому МОК скасував нагородження переможців командного турніру з фігурного катання через справу про допінг Валієвої.

Нагадаємо, Валієву допустили до особистого турніру на Олімпійських іграх-2022. CAS не задовольнив апеляції МОК, ISU та WADA.

Григорій МухінГригорій Мухін
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