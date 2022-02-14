CAS відхилив апеляції МОК, ISU та WADA і допустив росіянку Валієву до участі в Олімпіаді-2022

У збірної ОКР не відберуть командне "золото" Ігор.

Напередодні у форматі відеоконференції відбулося засідання Спортивного арбітражного суду (CAS) у справі російської фігуристки Каміли Валієвої.

Слухання тривало майже 6 годин.

У результаті рішенням CAS Валієву допущено до виступу на Олімпіаді-2022, вона зможе взяти участь в особистому турнірі.

Апеляції Міжнародного олімпійського комітету (МОК), Міжнародної спілки ковзанярів (ISU) та Всесвітньої антидопінгової агенції (WADA) на тимчасове усунення Валієвої відхилено. Таке рішення CAS пояснює статусом "захищеної персони" та особливим підходом до неї.

У рішенні Спортивного арбітражного суду сказано:

Валієва, відповідно до кодексу WADA, – "захищена особа";

В антидопінгових правилах РУСАДА і Всесвітнього антидопінгового кодексу нічого не сказано про тимчасове усунення, що накладається на "захищену особу", при цьому там є конкретні положення про різні стандарти доказів і санкції щодо "захищених осіб";

Комісія розглянула засадничі принципи справедливості, пропорційності, незворотної шкоди та відносного балансу інтересів Заявників і Спортсменки, яка не здавала позитивні допінг-проби під час Олімпійських ігор у Пекіні і все ще наражається на дисциплінарну процедуру по суті. Комісія визнала, що недопуск Валієвої до участі в Олімпійських іграх завдасть їй "незворотної шкоди за цих обставин";

Комісія CAS також наголосила, що існували серйозні проблеми з несвоєчасним повідомленням про результати антидопінгового тесту Валієвої. Це вплинуло на здатність фігуристки виконати певні юридичні вимоги в її інтересах. Таке пізнє повідомлення не її провина.

Нагадаємо, 8 лютого на Олімпійських іграх-2022 відклали церемонію нагородження переможців командного турніру з фігурного катання. Ці змагання 7 лютого виграла збірна ОКР, у складі якої виступала Валієва.

Російське антидопінгове агентство (РУСАДА) 8 лютого наклало тимчасове усунення на фігуристку за те, що у її пробі за 25 грудня 2021 року виявили триметазидин.

При цьому результат аналізу Стокгольмська лабораторія надала лише 7 лютого, у день участі Валієвої у змаганнях на Іграх.

Росіянка 9 лютого успішно оскаржила рішення РУСАДА про своє тимчасове усунення.

МОК, WADA та ISU не погодилися зі зняттям тимчасового усунення й оскаржили рішення дисциплінарного комітету РУСАДА в CAS.

11 лютого Міжнародне агентство з тестування (ITA) підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу Валієвої.

Додамо, що одиночний турнір у жінок на Олімпійських іграх-2022 розпочнеться вже завтра, 15 лютого.