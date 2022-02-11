ITA підтвердило інформацію про позитивну допінг-пробу у росіянки Валієвої, але їй дозволено участь в Олімпіаді

Напередодні Міжнародне агентство з тестування (ITA) на своєму офіційному сайті повідомило, що зразок, взятий у Валієвої 25 грудня 2021, дав позитивний результат на заборонену речовину триметазидин.
8 лютого спортсменку було тимчасово відсторонено від змагань, проте було подано апеляцію і наступного дня тимчасове усунення було знято дисциплінарним комітетом РУСАДА.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вирішив скористатися правом оскаржити це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS), оскільки найближчими днями фігуристка чекає участь у особистих змаганнях одиночниць на Олімпійських іграх у Пекіні.
Справа Валієвої буде розглянута до 15 лютого виїзною комісією CAS у Пекіні.
Нагадаємо, збірна ОКР з фігурного катання у складі Каміли Валієвої, Марка Кондратюка, Вікторії Синиціної, Микити Кацалапова, Анастасії Мішиної та Олександра Галлямова виграла командний турнір Олімпійських ігор у Пекіні.
Церемонія нагородження мала відбутися наступного дня. Однак її відклали. Церемонію перенесли через сумнівну допінг-пробу одного з фігуристів збірної Росії, здану перед стартом Ігор у Пекіні.
Як з'ясувалось пізнише, це сталося через позитивні результати допінг-тесту 15-річної Валієвої.
Нагородження команди ОКР золотими медалями і далі відкладають.