Зарплатня гравців "ПСЖ" становить понад третину від зарплати гравців усіх клубів Ліги 1

Перехід Мессі у французький гранд лише поглибив прірву між клубами.

Річна зарплатна відомість гравців "Парі Сен-Жермена", включаючи податки, становить €629 млн, повідомляє L'Equipe.

Це 37% від суми, яку витрачають на зарплати гравців усі 20 команд французької Ліги 1 (€1,73 млрд).

Нагадаємо, минулого літа гравцями французького гранда стали нападник Ліонель Мессі, півзахисник Жоржіньо Вейналдум, голкіпер Джанлуїджі Доннарумма, а також захисники Серхіо Рамос та Ашраф Хакімі.

"ПСЖ" після 23 турів чемпіонату Франції вже на 13 очок відірвався від найближчого суперника "Марселя" в чемпіонській гонці.

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів парижани зустрінуться з "Реалом". Перший матч пройде вже 15 лютого в Парижі.