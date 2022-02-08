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Мессі забиває на професійному рівні 18 років поспіль

Лео відзначився дебютним голом у 2022 році.

Мессі забиває на професійному рівні 18 років поспіль
Ліонель Мессі
Фото: EPA/UPG

У рамках 23-го туру Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" у принциповому матчі розірвав на виїзді чинного чемпіона Франції "Лілль" – 5:1. При цьому парижани зміцнили своє лідерське становище в турнірній таблиці.

Автором одного з голів у складі ПСЖ став Ліонель Мессі.

Зазначимо, для 34-річного аргентинця цей гол став дебютним цього року.

Таким чином, Мессі забиває вже 18 років поспіль.

При цьому найурожайнішим для Лео був 2012 рік, протягом якого аргентинець 91 раз розписався у воротах суперника.

Огляд матчу "Лілль" - "ПСЖ".

Григорій МухінГригорій Мухін
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