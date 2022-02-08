Лео відзначився дебютним голом у 2022 році.

У рамках 23-го туру Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" у принциповому матчі розірвав на виїзді чинного чемпіона Франції "Лілль" – 5:1. При цьому парижани зміцнили своє лідерське становище в турнірній таблиці.

Автором одного з голів у складі ПСЖ став Ліонель Мессі.

Зазначимо, для 34-річного аргентинця цей гол став дебютним цього року.

Таким чином, Мессі забиває вже 18 років поспіль.

При цьому найурожайнішим для Лео був 2012 рік, протягом якого аргентинець 91 раз розписався у воротах суперника.