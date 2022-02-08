У рамках 23-го туру Ліги 1 "Парі Сен-Жермен" у принциповому матчі розірвав на виїзді чинного чемпіона Франції "Лілль" – 5:1. При цьому парижани зміцнили своє лідерське становище в турнірній таблиці.
Автором одного з голів у складі ПСЖ став Ліонель Мессі.
Зазначимо, для 34-річного аргентинця цей гол став дебютним цього року.
Таким чином, Мессі забиває вже 18 років поспіль.
При цьому найурожайнішим для Лео був 2012 рік, протягом якого аргентинець 91 раз розписався у воротах суперника.
🐐 - Lionel Messi🇦🇷 has scored a competitive goal in every calendar year since 2005— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 6, 2022
2022 - 1 🆕
2021 - 43
2020 - 25
2019 - 52
2018 - 51
2017 - 54
2016 - 59
2015 - 52
2014 - 58
2013 - 45
2012 - 91
2011 - 59
2010 - 60
2009 - 41
2008 - 22
2007 - 31
2006 - 12
2005 - 3#LOSCPSG