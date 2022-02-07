Ірен Вюст стала 6-разовою олімпійською чемпіонкою

Фото: EPA/UPG Ірен Вюст

На Олімпійських іграх-2022 завершилися змагання ковзанярів серед жінок на дистанції 1500 м.

Легендарна нідерландка Ірен Вюст здобула впевнену перемогу з олімпійським рекордом, випередивши японку Міхо Такагі та свою співвітчизницю Антуанетту де Йонг.

Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м

Ірен Вюст (Нідерланди) – 1.53,28 Міхо Такагі (Японія) – 0,44 Антуанетта де Йонг (Нідерланди) – 1,54 Айяно Сато (Японія) – 1,64 Марійка Грюневуд (Нідерланди) – 1,69 Франческа Лоллобріджида (Італія) – 1,92.

Зазначимо, що для Вюст "золото" Пекіна стало шостим олімпійським у кар'єрі. Раніше Ірен перемагала на олімпіадах у Турині (2006), у Ванкувері (2010), двічі в Сочі (2014) та в Пхьончхані (2018).