Ірен Вюст стала 6-разовою олімпійською чемпіонкою

На Олімпійських іграх-2022 завершилися змагання ковзанярів серед жінок на дистанції 1500 м.
Легендарна нідерландка Ірен Вюст здобула впевнену перемогу з олімпійським рекордом, випередивши японку Міхо Такагі та свою співвітчизницю Антуанетту де Йонг.
Олімпіада-2022. Пекін, Китай. Ковзанярський спорт. Жінки. 1500 м
- Ірен Вюст (Нідерланди) – 1.53,28
- Міхо Такагі (Японія) – 0,44
- Антуанетта де Йонг (Нідерланди) – 1,54
- Айяно Сато (Японія) – 1,64
- Марійка Грюневуд (Нідерланди) – 1,69
- Франческа Лоллобріджида (Італія) – 1,92.
Зазначимо, що для Вюст "золото" Пекіна стало шостим олімпійським у кар'єрі. Раніше Ірен перемагала на олімпіадах у Турині (2006), у Ванкувері (2010), двічі в Сочі (2014) та в Пхьончхані (2018).