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РФС вимагає від УЄФА покарати українську збірну з футзалу за скандування вболівальниками "Крим – це Україна"

На трибунах в Амстердамі не обійшлося і без легендарної "Путін – х**ло".

РФС вимагає від УЄФА покарати українську збірну з футзалу за скандування вболівальниками "Крим – це Україна"
Фото: УАФ

Російський футбольний союз надіслав звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на пресслужбу РФС.

У листі зазначається, що під час матчу 4 лютого в Нідерландах українські вболівальники на трибунах скандували "образливі висловлювання, які мали політичний характер та розпалювали ненависть за національною ознакою". "Серед іншого, містили заклики вбивства російських громадян", – цитує ТАСС заяву РФС.

Відповідно до регламенту турніру національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути зазнати дисциплінарних санкцій.

Як відомо, збірна України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу поступилася Росії з рахунком 2:3 і тепер побореться з іспанцями за бронзові нагороди турніру.

Уболівальники української команди, окрім скандування "Україна", "Слава Україні! Героям Слава!", "Крим – це Україна", виконали легендарну пісню "Путін – х**ло". 

Диктор навіть звернувся до присутніх на матчі глядачів українською мовою і попросив "припинити співати пісні неспортивного характеру", оскільки матч можуть зупинити. Тоді українці змінили репертуар і нагадали, що "Хто не скаче, той м*скаль".

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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