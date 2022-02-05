На трибунах в Амстердамі не обійшлося і без легендарної "Путін – х**ло".

Російський футбольний союз надіслав звернення до УЄФА з вимогою відкрити дисциплінарне розслідування за фактом дискримінаційної поведінки вболівальників збірної України під час півфіналу чемпіонату Європи з футзалу.

Про це повідомляють російські інформагентства з посиланням на пресслужбу РФС.

У листі зазначається, що під час матчу 4 лютого в Нідерландах українські вболівальники на трибунах скандували "образливі висловлювання, які мали політичний характер та розпалювали ненависть за національною ознакою". "Серед іншого, містили заклики вбивства російських громадян", – цитує ТАСС заяву РФС.

Відповідно до регламенту турніру національні асоціації несуть відповідальність за поведінку своїх гравців, офіційних осіб, членів, уболівальників та будь-яких осіб, які виконують функції на матчі від їхнього імені, і можуть бути зазнати дисциплінарних санкцій.

Як відомо, збірна України у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу поступилася Росії з рахунком 2:3 і тепер побореться з іспанцями за бронзові нагороди турніру.

Уболівальники української команди, окрім скандування "Україна", "Слава Україні! Героям Слава!", "Крим – це Україна", виконали легендарну пісню "Путін – х**ло".

Збірні України та Росії вперше зустрічаються у півфіналі Євро-2022 з футзалу. Зараз рахунок 2:1 на користь Росії. Вболівальники скандують «Путін—Х*уло», а їх просять зупинити пісні «неспортивного характеру» pic.twitter.com/TMLUDHKGmZ — hromadske (@HromadskeUA) February 4, 2022

Диктор навіть звернувся до присутніх на матчі глядачів українською мовою і попросив "припинити співати пісні неспортивного характеру", оскільки матч можуть зупинити. Тоді українці змінили репертуар і нагадали, що "Хто не скаче, той м*скаль".