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Душу та тіло ми покладемо, щоб перемогти Росію та вийти у фінал, - капітан футзальної збірної України

До фіналу один крок.

Душу та тіло ми покладемо, щоб перемогти Росію та вийти у фінал, - капітан футзальної збірної України
Петро Шотурма
Фото: АФУ

Капітан збірної України з футзалу Петро Шотурма поділився очікуваннями від півфінального матчу з Росією на Євро-2022.

"Для мене це найскладніший чемпіонат Європи. Нам дуже важко дався вихід з групи (дві поразки у трьох матчах. – LB.ua). Команда продемонструвала непоганий футзал у матчі з Португалією. Забракло лише результату", - цитує Шотурму пресслужба Асоціації футзалу України.

"Формат чемпіонату Європи став цікавішим. Наша команда стала дуже згуртованою. Ми об'єднані спільною метою та духом.

Завдяки цьому зуміли дістатися півфіналу. Ми покладемо душу та тіло, щоб потрапити у фінал. До цього була мрія здолати Казахстан, зараз хочемо стати фіналістами турніру. Рухаємось до мети", - наголосив капітан збірної.

Раніше свою заяву зробив головний тренер команди України Олександр Косенко.

Матч Україна – Росія відбудеться сьогодні, початок о 18:00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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