Для України Олімпіада вже стартувала

В олімпійському Пекіні стартували змагання з фігурного катання.

Програму відкрив командний турнір, у якому країни змагаються відразу в кількох дисциплінах – чоловічому та жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду.

У змаганнях спортивних пар Україну представляють Софія Голіченко та Артем Даренський, а в танцях – дует Олександра Назарова і Максим Нікітін.

У своїх дисциплінах українці були стабільні й посіли 9-ті місця: танцюристи – в ритм-танці, а спортивна пара – у короткій програмі.

У жіночому одиночному катанні Україну представить Анастасія Шаботова.

Зазначимо, Україна втратила свого представника в чоловічому катанні – Іван Шмуратко отримав позитивний тест на коронавірус.

Проміжна таблиця після трьох видів

США – 28 балів ОКР – 26 Китай – 21 Японія – 20 Італія – 18 Канада – 16 Грузія – 15 Чехія – 12 УКРАЇНА – 4 Німеччина – 3

За правилами турніру, зайняте місце в дисципліні переводиться в бали, де за перше місце дається 10 балів, а за десяте – 1 бал. Два дев'яті місця збірної України принесли нашій команді 4 бали.

За сумою балів за перші виступи в чотирьох дисциплінах п'ять найкращих збірних пройдуть у другий етап змагань, де представлять свої довільні програми та визначать переможця.

Україна достроково втратила шанс потрапити у другу частину змагань – відставання від п'ятого місця вже становить 14 очок, відіграти які в жіночому катанні неможливо.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться сьогодні, початок о 14:00.