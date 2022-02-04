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Для України Олімпіада вже стартувала

Першими вступили в бій представники фігурного катання.

Для України Олімпіада вже стартувала
Фото: noc-ukr.org

В олімпійському Пекіні стартували змагання з фігурного катання.

Програму відкрив командний турнір, у якому країни змагаються відразу в кількох дисциплінах – чоловічому та жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду.

У змаганнях спортивних пар Україну представляють Софія Голіченко та Артем Даренський, а в танцях – дует Олександра Назарова і Максим Нікітін.

У своїх дисциплінах українці були стабільні й посіли 9-ті місця: танцюристи – в ритм-танці, а спортивна пара – у короткій програмі.

У жіночому одиночному катанні Україну представить Анастасія Шаботова.

Зазначимо, Україна втратила свого представника в чоловічому катанні – Іван Шмуратко отримав позитивний тест на коронавірус.

Проміжна таблиця після трьох видів

  1. США – 28 балів
  2. ОКР – 26
  3. Китай – 21
  4. Японія – 20
  5. Італія – 18
  6. Канада – 16
  7. Грузія – 15
  8. Чехія – 12
  9. УКРАЇНА – 4
  10. Німеччина – 3

За правилами турніру, зайняте місце в дисципліні переводиться в бали, де за перше місце дається 10 балів, а за десяте – 1 бал. Два дев'яті місця збірної України принесли нашій команді 4 бали.

За сумою балів за перші виступи в чотирьох дисциплінах п'ять найкращих збірних пройдуть у другий етап змагань, де представлять свої довільні програми та визначать переможця.

Україна достроково втратила шанс потрапити у другу частину змагань – відставання від п'ятого місця вже становить 14 очок, відіграти які в жіночому катанні неможливо.

Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться сьогодні, початок о 14:00.

Григорій МухінГригорій Мухін
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