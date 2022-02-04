Для України Олімпіада вже стартувала

В олімпійському Пекіні стартували змагання з фігурного катання.
Програму відкрив командний турнір, у якому країни змагаються відразу в кількох дисциплінах – чоловічому та жіночому одиночному катанні, парному катанні та танцях на льоду.
У змаганнях спортивних пар Україну представляють Софія Голіченко та Артем Даренський, а в танцях – дует Олександра Назарова і Максим Нікітін.
У своїх дисциплінах українці були стабільні й посіли 9-ті місця: танцюристи – в ритм-танці, а спортивна пара – у короткій програмі.
У жіночому одиночному катанні Україну представить Анастасія Шаботова.
Зазначимо, Україна втратила свого представника в чоловічому катанні – Іван Шмуратко отримав позитивний тест на коронавірус.
Проміжна таблиця після трьох видів
- США – 28 балів
- ОКР – 26
- Китай – 21
- Японія – 20
- Італія – 18
- Канада – 16
- Грузія – 15
- Чехія – 12
- УКРАЇНА – 4
- Німеччина – 3
За правилами турніру, зайняте місце в дисципліні переводиться в бали, де за перше місце дається 10 балів, а за десяте – 1 бал. Два дев'яті місця збірної України принесли нашій команді 4 бали.
За сумою балів за перші виступи в чотирьох дисциплінах п'ять найкращих збірних пройдуть у другий етап змагань, де представлять свої довільні програми та визначать переможця.
Україна достроково втратила шанс потрапити у другу частину змагань – відставання від п'ятого місця вже становить 14 очок, відіграти які в жіночому катанні неможливо.
Нагадаємо, офіційна церемонія відкриття Ігор відбудеться сьогодні, початок о 14:00.