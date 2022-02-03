У Камеруні підходить до завершення Кубок Африки з футболу.

Напередодні відбувся перший півфінальний матч, у якому зустрілися дві команди із заходу континенту: Сенегал і Буркіна-Фасо. Перемогу святкували сенегальці – 3:1.

Футболісти обох команд немов акумулювали енергію на ендшпіль поєдинку – всі основні події відбулися в підсумкову 20-хвилинку.

На 70-й хвилині Абду Діалло вивів Сенегал уперед після точної передачі капітана Каліду Кулібалі. Через 6 хвилин "Леви Теранги" збільшили перевагу після гола Ідрісси Гує – 2:0.

З інтервалом у ще 6 хвилин збірна Буркіна-Фасо зуміла відіграти один м'яч завдяки елегантному голу коліном Блаті Туре – 2:1.

Але останнє слово залишилося за сенегальцями. На 87-й хвилині Садіо Мане встановив остаточний рахунок у матчі – 3:1.

Сьогодні відбудеться другий півфінал, у якому зустрінуться господар змагань збірна Камеруну та ще один історичний важковаговик турніру Єгипет.