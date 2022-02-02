Відомий 15-й учасник Чемпіонату світу-2022 з футболу

Збірна Південної Кореї в матчі відбору Чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла збірну Сирії – 2:0.
Ця перемога гарантувала команді Країни ранкової свіжості вихід у фінальну частину турніру, який наприкінці року відбудеться в Катарі.
Південна Корея з 1986 року не пропустила жодного ЧС. Команда стала 15-м учасником ЧС-2022.
✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✨— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 1, 2022
Ten back-to-back #WorldCup tournaments! 🇰🇷💪 @theKFA | #WCQ pic.twitter.com/SPzIEzlvuP
Раніше на турнір вийшли Катар, Німеччина, Данія, Бразилія, Бельгія, Франція, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Аргентина та Іран.
Збірна України в березні має зіграти півфінал плей-оф відбору проти Шотландії.