Відомий 15-й учасник Чемпіонату світу-2022 з футболу

Фото: EPA/UPG Збірна Південної Кореї

Збірна Південної Кореї в матчі відбору Чемпіонату світу-2022 з футболу обіграла збірну Сирії – 2:0.

Ця перемога гарантувала команді Країни ранкової свіжості вихід у фінальну частину турніру, який наприкінці року відбудеться в Катарі.

Південна Корея з 1986 року не пропустила жодного ЧС. Команда стала 15-м учасником ЧС-2022.

Раніше на турнір вийшли Катар, Німеччина, Данія, Бразилія, Бельгія, Франція, Хорватія, Іспанія, Сербія, Англія, Швейцарія, Нідерланди, Аргентина та Іран.

Збірна України в березні має зіграти півфінал плей-оф відбору проти Шотландії.