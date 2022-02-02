Міністр спорту заявив, що вважатиметься провалом для України на Олімпіаді в Пекіні

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт розповів, чого очікують від українських спортсменів на зимовій Олімпіаді в Пекіні.

"Я ж тверезий чоловік, розумію шанси. З чого складаються наші прогнози? З виступів на чемпіонатах Європи та світу. Наприклад, у літніх видах на цих чемпіонатах було багато медалей.

Тому був і прогноз медалей (у Токіо. – LB.ua). Я припускав, що буде 15-16 медалей, а вийшло 19", – цитує Гутцайта "Трибуна".

При цьому міністр зазначив, що вважатиметься провалом для українського спорту в Пекіні.

"Якщо не буде жодної медалі. Ви ж розумієте, що у спорті завжди є п'єдестал. Це показник того, що хоч щось є в державі", – наголосив міністр.

Олімпіада в Пекіні пройде з 4 до 20 лютого. Україну на Іграх представлять 45 спортсменів.

Нагадаємо, сьогодні олімпійська чемпіонка та чемпіонка світу з біатлону Олена Білосюк отримала позитивний тест на коронавірус. Її замінить Анастасія Меркушіна.