У Пекіні ще двоє членів олімпійської збірної України отримали позитивні результати тестів на коронавірус

Йдеться не про спортсменів, а про персонал команди.

В олімпійській збірній України з біатлону, яка зараз перебуває у кластері Чжанцзякоу, де і пройдуть змагання, виявлено нові випадки зараження коронавірусом, повідомляє xsport.ua.

Результати позитивних тестів на Covid-19 отримали ще двоє членів команди. Проте йдеться не про спортсменів, а про персонал команди.

Заражені ізольовані в олімпійському селищі і найближчим часом очікують результатів повторного тесту.

Раніше після прильоту до Пекіна на самоізоляцію мусив піти головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра.

Також позитивний тест був у тренера жіночої збірної Ігоря Ященка, проте наступного дня фахівець здав уже негативний тест і був звільнений від самоізоляції, повідомила пресслужба Федерації біатлону України.