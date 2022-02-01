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У Пекіні ще двоє членів олімпійської збірної України отримали позитивні результати тестів на коронавірус

Йдеться не про спортсменів, а про персонал команди.

У Пекіні ще двоє членів олімпійської збірної України отримали позитивні результати тестів на коронавірус
Фото: Xinhua

В олімпійській збірній України з біатлону, яка зараз перебуває у кластері Чжанцзякоу, де і пройдуть змагання, виявлено нові випадки зараження коронавірусом, повідомляє xsport.ua.

Результати позитивних тестів на Covid-19 отримали ще двоє членів команди. Проте йдеться не про спортсменів, а про персонал команди.

Заражені ізольовані в олімпійському селищі і найближчим часом очікують результатів повторного тесту.

Раніше після прильоту до Пекіна на самоізоляцію мусив піти головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра.

Також позитивний тест був у тренера жіночої збірної Ігоря Ященка, проте наступного дня фахівець здав уже негативний тест і був звільнений від самоізоляції, повідомила пресслужба Федерації біатлону України.

Григорій МухінГригорій Мухін
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