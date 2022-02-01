Зимовий новачок ліверпульського "Евертона" Віталій Миколенко в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан зізнався, що адаптація в англійському клубі після переходу з київського "Динамо" минає не зовсім гладко.

І причиною українець назвав мовний бар'єр. При цьому Віталій наголосив на діалекті англійської мови, поширеному на території метропольного графства Мерсисайд, яким розмовляє багато гравців "Евертона". Унаслідок чого його розуміння партнерів залишається на низькому рівні.

"Мова найважче дається в плані адаптації. Тим більше, тут діалект інший і акцент. Приємно, що коли хлопці звертаються до мене і ставлять питання, то роблять це максимально простою англійською, щоб мені було комфортно.

Коли я сідаю за стіл, а вони розмовляють між собою, то я взагалі кілька слів лише розумію", - розповів Миколенко.

Зазначимо, що Віталій матиме ще час вивчити скауз (ліверпульську англійську), адже він підписав з "ірисками" контракт до літа 2026 року.

Наразі Миколенко провів у складі ліверпульської команди два матчі.