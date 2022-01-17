22-й тур Англійської прем'єр-ліги відзначився дебютом Віталія Миколенка в чемпіонаті Англії.
Українець провів на полі всі 90 хвилин у виїзному матчі проти аутсайдера "Норвіча", "Евертон" поступився – 1:2.
Зазначимо, що поява Миколенка на "Керроу Роуд" дозволила Україні встановити національний рекорд - у нинішньому сезоні АПЛ узяли участь уже троє українських футболістів. Окрім Миколенка, в АПЛ виступають Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") та Андрій Ярмоленко ("Вест Гем"). Раніше в АПЛ ще не виступало більше за двох українців одночасно.
Додамо, що співпраця Миколенка з головним тренером "Евертона" Рафаелем Бенітесом тривала лише два тижні. Після поразки в Норіджі керівництво "ірисок" відправило іспанського фахівця у відставку, повідомляє пресслужба ліверпульського клубу. Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.
Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager.— Everton (@Everton) January 16, 2022
Нагадаємо, Миколенко перейшов до "Евертона" на початку року.