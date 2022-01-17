Для Рафи Бенітеса повернення до Ліверпуля було недовгим.

22-й тур Англійської прем'єр-ліги відзначився дебютом Віталія Миколенка в чемпіонаті Англії.

Українець провів на полі всі 90 хвилин у виїзному матчі проти аутсайдера "Норвіча", "Евертон" поступився – 1:2.

Зазначимо, що поява Миколенка на "Керроу Роуд" дозволила Україні встановити національний рекорд - у нинішньому сезоні АПЛ узяли участь уже троє українських футболістів. Окрім Миколенка, в АПЛ виступають Олександр Зінченко ("Манчестер Сіті") та Андрій Ярмоленко ("Вест Гем"). Раніше в АПЛ ще не виступало більше за двох українців одночасно.

Додамо, що співпраця Миколенка з головним тренером "Евертона" Рафаелем Бенітесом тривала лише два тижні. Після поразки в Норіджі керівництво "ірисок" відправило іспанського фахівця у відставку, повідомляє пресслужба ліверпульського клубу. Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager. — Everton (@Everton) January 16, 2022

Нагадаємо, Миколенко перейшов до "Евертона" на початку року.