Свої перемоги здобули Еліна Світоліна та Марта Костюк.

У першому колі першого цього сезону мейджору Australian Open свої перемоги здобули Еліна Світоліна та Марта Костюк, які обіграли практично з однаковим рахунком француженок Фіон Ферро (6:1, 7:6 (7-4) та Діан Паррі (6:1, 7:6 (7-2) відповідно.

Огляд матчу Світоліна - Ферро.

Огляд матчу Костюк - Паррі.

Додамо, що у другому раунді Australian Open перша ракетка України зіграє також із француженкою Хармоні Тан, а на Костюк чекає зустріч з представницею Іспанії Сарою Соррібес-Тормо.

Водночас завершили свої виступи Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.

Найсильніша суперниця була в Цуренко – перша ракетка світу Ешлі Барті. Українка не змогла вчинити опір господарці турніру – 0:6, 1:6.

Огляд матчу Цуренко - Барті.

Калініна гідно виглядала у матчі з 21-ю сіяною американкою Джессікою Пегулою і навіть виграла стартовий сет – 6:4. Одна два наступні були за Джессікою – 6:7 (1-7) і 5:7.

Огляд матчу Калініна - Пегула.

Ястремська не змогла обіграти ще одну американку Медісон Бренгл, відмовившись від продовження поєдинку в третьому сеті - 1:6, 6:0, 0:5 відмова.

Огляд матчу Ястремська - Бренгл.