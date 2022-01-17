У першому колі першого цього сезону мейджору Australian Open свої перемоги здобули Еліна Світоліна та Марта Костюк, які обіграли практично з однаковим рахунком француженок Фіон Ферро (6:1, 7:6 (7-4) та Діан Паррі (6:1, 7:6 (7-2) відповідно.
Огляд матчу Світоліна - Ферро.
Додамо, що у другому раунді Australian Open перша ракетка України зіграє також із француженкою Хармоні Тан, а на Костюк чекає зустріч з представницею Іспанії Сарою Соррібес-Тормо.
Водночас завершили свої виступи Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна та Леся Цуренко.
Найсильніша суперниця була в Цуренко – перша ракетка світу Ешлі Барті. Українка не змогла вчинити опір господарці турніру – 0:6, 1:6.
Калініна гідно виглядала у матчі з 21-ю сіяною американкою Джессікою Пегулою і навіть виграла стартовий сет – 6:4. Одна два наступні були за Джессікою – 6:7 (1-7) і 5:7.
Огляд матчу Калініна - Пегула.
Ястремська не змогла обіграти ще одну американку Медісон Бренгл, відмовившись від продовження поєдинку в третьому сеті - 1:6, 6:0, 0:5 відмова.