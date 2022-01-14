Цуренко поповнила штат українських тенісисток в основній сітці Australian Open

У фіналі кваліфікації Australian Open Леся Цуренко (№120 WTA) у двох сетах перемогла росіянку Еліну Аванесян (WTA №214).

Боротьба спостерігалася лише в першій парії. У підсумку українка зламала опір Аванесян - 6:4, а водночас і волю суперниці, тому що в другому сеті росіянка отримала від Лесі рідкісний для матчів такого рангу "бублик" - 6:0.

Тенісистки провели на корті 1 годину та 9 хвилин.

Тож кількість українських тенісисток в основній сітці одиночного розряду збільшилася до п'яти.

Нагадаємо, напередодні Еліна Світоліна, Марта Костюк, Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська дізналися суперниць у першому колі Відкритого чемпіонату Австралії.