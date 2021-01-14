Друга ракетка України Даяна Ястремська вилетіла до Австралії, повідомляє БТУ.
Організатори Australian Open, де Даяна заявлена в основну сітку, забронювали спеціальні рейси для тенісистів з різних точок світу. Разом з Ястремською одним літаком до Австралії полетіли росіянка Світлана Кузнєцова, німкеня Анжеліка Кербер і Сорана Кирстя з Румунії.
Даяна Ястремская отправилась в Австралию https://t.co/vmE18prkRr pic.twitter.com/51kx9GQtV4— Ukrainian Tennis | BTU.ORG.UA (@UkrainianTennis) January 14, 2021
Нагадаємо, що 24 листопада минулого року в аналізі Даяни виявили заборонений местеролон. Минулого тижня стало відомо, що Міжнародна федерація тенісу відсторонила Ястремську від змагань на час розслідування.
Сама українка заперечує, що приймала заборонені препарати. Підтримку спортсменці висловили в Федерації тенісу України.
Додамо, що разом з Ястремською в основну сітку Australian Open потрапили ще дві українки - Еліна Світоліна і Марта Костюк. Перший мейджор сезону стартує 8 лютого.