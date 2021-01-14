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Ястремська вилетіла на Australian Open, незважаючи на допінговий скандал

Даяна заявлена в основну сітку турніру.

Даяна Ястремська
Фото: WTA
Даяна Ястремська

Друга ракетка України Даяна Ястремська вилетіла до Австралії, повідомляє БТУ.

Організатори Australian Open, де Даяна заявлена в основну сітку, забронювали спеціальні рейси для тенісистів з різних точок світу. Разом з Ястремською одним літаком до Австралії полетіли росіянка Світлана Кузнєцова, німкеня Анжеліка Кербер і Сорана Кирстя з Румунії.

Нагадаємо, що 24 листопада минулого року в аналізі Даяни виявили заборонений местеролон. Минулого тижня стало відомо, що Міжнародна федерація тенісу відсторонила Ястремську від змагань на час розслідування.

Сама українка заперечує, що приймала заборонені препарати. Підтримку спортсменці висловили в Федерації тенісу України.

Додамо, що разом з Ястремською в основну сітку Australian Open потрапили ще дві українки - Еліна Світоліна і Марта Костюк. Перший мейджор сезону стартує 8 лютого.

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