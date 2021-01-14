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Михайлюка визнано найкращим гравцем матчу НБА

Старань українця все ж не вистачило "Детройту", щоб обіграти "Мілуокі".

Святослав Михайлюк
Фото: pistonpowered.com
Святослав Михайлюк

Український атакувальний захисник "Детройта Пістонс" Святослав Михайлюк був визнаний найкращим гравцем матчу з "Мілуокі Бакс".

23-річний Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин. За цей час уродженець Черкас зумів набрати 18 очок (4/5 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних) і зробити одне підбирання.

Українець став другим гравцем у команді за результативністю, поступившись тільки Джерому Гранту (22 очки).

На цей момент це найкраща гра Михайлюка в сезоні.

Незважаючи на старання Михайлюка, команда з міста моторів зазнала 9-ї поразки в сезоні (101:110) і розташовується на 15 місці в Східній конференції.

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