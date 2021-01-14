Український атакувальний захисник "Детройта Пістонс" Святослав Михайлюк був визнаний найкращим гравцем матчу з "Мілуокі Бакс".
23-річний Михайлюк провів на паркеті 18 хвилин. За цей час уродженець Черкас зумів набрати 18 очок (4/5 двоочкових, 2/4 триочкових, 4/5 штрафних) і зробити одне підбирання.
A season-high of 18 points for @Sviat_10 tonight. pic.twitter.com/XN8OgpEnOf— Detroit Pistons (@DetroitPistons) January 14, 2021
Українець став другим гравцем у команді за результативністю, поступившись тільки Джерому Гранту (22 очки).
На цей момент це найкраща гра Михайлюка в сезоні.
Незважаючи на старання Михайлюка, команда з міста моторів зазнала 9-ї поразки в сезоні (101:110) і розташовується на 15 місці в Східній конференції.