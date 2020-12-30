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"Мілуокі" встановив рекорд НБА за точними триочковими в одному матчі

29 кидків здалеку виявилися влучними.

"Мілуокі" встановив рекорд НБА за точними триочковими в одному матчі
"Майамі Гіт" - "Мілуокі Бакс"
Фото: EPA/UPG

"Мілуокі Бакс" встановив рекорд НБА за точними триочковими кидками в одній грі, повідомляє ESPN.

У виїзному матчі проти торішнього фіналіста "Маямі Гіт" (144:97) баскетболісти з Вісконсину забомбардирували кільце суперника кидками здалеку. Усього "Бакс" кинув з-за дуги 51 раз, 29 кидків виявилися влучними (56,9%).

Попередній рекорд кількості точних триочкових належав "Г'юстон Рокетс", які у квітні 2019 року закинули 27 здалеку в грі з "Фінікс Санз".

Єдиним гравцем "Мілуокі", якому сьогодні не вдалося закинути триочковий, став лідер команди Янніс Адетокумбо. Грек набрав лише 9 очок - це його найгірший показник з 22 грудня 2018 року.

При цьому "Мілуокі" здобув найбільшу виїзну перемогу в історії франшизи. А для "Гіт" ця поразка стала найбільшою на рідному майданчику.

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