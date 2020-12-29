Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
Результат бою Ломаченко - Лопес визнаний апсетом року за версією The Ring
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
У Києві від коронавірусу помер завідувач інфекційної реанімації
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Тупицький не прийшов в Офіс генпрокурора через поважну причину, - КС (оновлено)
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
Станіслав Шевчук: «Ефективність ролі КСУ як охоронця Конституції прямує до нуля»
ГоловнаСпорт

Колишній тренер Усика назвав причину припинення співпраці з боксером

Алі Башир категоричний.

Колишній тренер Усика назвав причину припинення співпраці з боксером
Олександр Усик и Алі Башир
Фото: NewsOne

Колишній тренер абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО) Алі Башир розповів подробиці спільної роботи з українським боксером і назвав причину, чому вони попрощалися.

"Не можна тренувати бійця, коли він слухає ще двох-трьох осіб паралельно. Я тренував його в залі, але потім він проводив вечір з іншими людьми з табору. Вони були весь час разом, поки наступного дня він не повертався на тренування. Вони мали доступ до його вух, говорили, що йому потрібно зробити", - заявив Башир в інтерв'ю YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

"Як можна підготувати боксера, коли він слухає інших? У всіх цих людей, яких він слухає, разом немає навіть 20 років досвіду в боксі, але вони говорять йому, що і як необхідно робити", - журиться екснаставник Усика.

"У більшості випадків боксери прислухаються, не тільки Олександр Усик, а й інші. Вони слухають людей, не причетних до боксу, у яких немає досвіду ні в ринзі, ні за його межами. У мене є досвід і там, і там. Я роблю це 51 рік свого життя. Якщо ти приймаєш те, чого я тебе навчаю, то можеш рухатися вперед", - переконаний Башир.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також