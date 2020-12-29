Колишній тренер Усика назвав причину припинення співпраці з боксером

Колишній тренер абсолютного чемпіона світу в крузервейті Олександра Усика (18-0, 13 КО) Алі Башир розповів подробиці спільної роботи з українським боксером і назвав причину, чому вони попрощалися.

"Не можна тренувати бійця, коли він слухає ще двох-трьох осіб паралельно. Я тренував його в залі, але потім він проводив вечір з іншими людьми з табору. Вони були весь час разом, поки наступного дня він не повертався на тренування. Вони мали доступ до його вух, говорили, що йому потрібно зробити", - заявив Башир в інтерв'ю YouTube-каналу BWTM SPORTS & GAMING.

"Як можна підготувати боксера, коли він слухає інших? У всіх цих людей, яких він слухає, разом немає навіть 20 років досвіду в боксі, але вони говорять йому, що і як необхідно робити", - журиться екснаставник Усика.

"У більшості випадків боксери прислухаються, не тільки Олександр Усик, а й інші. Вони слухають людей, не причетних до боксу, у яких немає досвіду ні в ринзі, ні за його межами. У мене є досвід і там, і там. Я роблю це 51 рік свого життя. Якщо ти приймаєш те, чого я тебе навчаю, то можеш рухатися вперед", - переконаний Башир.