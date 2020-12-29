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У чемпіонаті Туреччини футболіста вилучили за спробу за допомогою телефону довести судді помилковість його рішення

Хакан Арслан пішов нетрадиційним шляхом.

У 15-му турі турецької Суперліги "Бешикташ" приймав "Сівасспор", за який виступає орендований у "Шахтаря" Оларенважу Кайоде, і домігся великої перемоги - 3:0.

Ця перемога була здобута багато в чому завдяки кумедному епізоду після свистка арбітра на перерву.

Капітан гостей Хакан Арслан намагався за допомогою мобільного телефону показати арбітру спірний епізод із забитим голом і довести йому помилковість прийнятого рішення.

Однак суддя не прийняв аргументів Хакана. Ба більше, за красномовство він виписав футболісту спочатку попередження, а коли Арслан не заспокоївся - то і другу жовту картку, яка трансформувалася у вилучення.

Без свого капітана "Сівасспор", програючи 0:1, у другому таймі пропустив ще два голи.

Нагадаємо, що за аналогічну спробу показати судді повтор з телефону прославився Артем Мілевський ще як гравець "Динамо-Брест". Його, правда, арбітр не вилучив, але українцеві довелося заплатити 310 доларів штрафу.

Завдяки цій перемозі "Бешикташ" зміцнив свою другу сходинку в турнірній таблиці, прямуючи у 2021 рік з одноочковим відставанням від "Галатасарая".

Тоді як "Сівасспор" з 17 очками розташувався на 15 місці.

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