У 15-му турі турецької Суперліги "Бешикташ" приймав "Сівасспор", за який виступає орендований у "Шахтаря" Оларенважу Кайоде, і домігся великої перемоги - 3:0.

Ця перемога була здобута багато в чому завдяки кумедному епізоду після свистка арбітра на перерву.

Капітан гостей Хакан Арслан намагався за допомогою мобільного телефону показати арбітру спірний епізод із забитим голом і довести йому помилковість прийнятого рішення.

Однак суддя не прийняв аргументів Хакана. Ба більше, за красномовство він виписав футболісту спочатку попередження, а коли Арслан не заспокоївся - то і другу жовту картку, яка трансформувалася у вилучення.

Без свого капітана "Сівасспор", програючи 0:1, у другому таймі пропустив ще два голи.

Sivasspor captain Hakan Arslan sent off (two bookings) after trying to show ref a dubious decision on his phone and then hurling it to the ground pic.twitter.com/jKc4HN7pRR — James Dart (@James_Dart) December 28, 2020

Нагадаємо, що за аналогічну спробу показати судді повтор з телефону прославився Артем Мілевський ще як гравець "Динамо-Брест". Його, правда, арбітр не вилучив, але українцеві довелося заплатити 310 доларів штрафу.

Завдяки цій перемозі "Бешикташ" зміцнив свою другу сходинку в турнірній таблиці, прямуючи у 2021 рік з одноочковим відставанням від "Галатасарая".

Тоді як "Сівасспор" з 17 очками розташувався на 15 місці.