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В Англійській прем'єр-лізі розглядають введення перерви через коронавірус

В АПЛ виявлено рекордну кількість заражених COVID-19.

В Англійській прем'єр-лізі розглядають введення перерви через коронавірус
Фото: fapl.ru/

Англійська прем'єр-ліга залишається однією з небагатьох, де матчі не припиняються на Новий рік.

Зокрема, сьогодні в рамках 16-го туру пройдуть два поєдинки: "Тоттенгем" - "Фулгем" і "Ньюкасл - Ліверпуль".

Матчі нон-стоп заплановані і на початок 2021 року.

Однак клуби вищого англійського дивізіону на тлі хвилювань через коронавірус обговорюють варіант припинення чемпіонату в січні, повідомляє The Telegraph.

Останній етап тестування в АПЛ виявив 18 хворих, що є рекордним числом для Ліги з серпня.

Січнева пауза може тривати близько двох тижнів. При цьому представники команд вважають такий крок "неминучим".

Нагадаємо, що поєдинок того ж 16-го туру між "Евертоном" і "Манчестером Сіті" був перенесений через спалах коронавірусу в складі "городян". 

Також під загрозою перенесення опинився матч "Бернлі" - "Шеффілд Юнайтед" (1:0) через спалах коронавірусу в "Шеффілді Юнайтед", але матч усе ж відбувся.

Раніше в грудні було відкладено через COVID-19 протистояння "Астон Вілли" і "Ньюкасла".

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