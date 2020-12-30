​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
​Президент звільнив заступника секретаря РНБО Кривоноса
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Прем’єр Албанії вимагає вибачень від посольства РФ через "Спутник V"
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Резніков назвав кількість українців, які отримали паспорти РФ в ОРДЛО
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Кабмін підвищив вартість електроенергії для населення з 1 січня (оновлено)
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Відсторонення Тупицького: у КСУ відреагували на рішення Зеленського
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Ібрагімович вважає лише одного футболіста сильнішим за себе
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
Генерал Кривонос проходить свідком у справі про "державний переворот" у 2017 році - Арестович
ГоловнаСвіт

У світі зробили вже понад 5,1 мільйона щеплень від коронавірусу

Країни, де зробили найбільше щеплень, - Китай, США і Велика Британія.

У світі зробили вже понад 5,1 мільйона щеплень від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

У світі станом на 30 грудня зробили понад 5,1 млн щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Країни, де зробили найбільше щеплень, - Китай, США і Велика Британія.

У США громадяни вже отримали понад 2,3 млн доз вакцини.У Китаї вакцинували понад 1 млн людей, у Британії - понад 625,9 тис.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також