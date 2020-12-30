У світі зробили вже понад 5,1 мільйона щеплень від коронавірусу

Країни, де зробили найбільше щеплень, - Китай, США і Велика Британія.

У світі станом на 30 грудня зробили понад 5,1 млн щеплень від коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Країни, де зробили найбільше щеплень, - Китай, США і Велика Британія.

У США громадяни вже отримали понад 2,3 млн доз вакцини.У Китаї вакцинували понад 1 млн людей, у Британії - понад 625,9 тис.

Нагадаємо, 27 грудня у всіх країнах Євросоюзу розпочалася масова вакцинація від ковіду. У країнах ЄС мають вакцинувати усе населення – 450 млн осіб.

Угорщина почала вакцинацію від коронавірусу на день раніше всього ЄС. Першої партії вакцини Pfizer, яку отримала Угорщина, має вистачити на 4 875 людей.

У Німеччині 101-річній жінці у місті Хальберштадт (земля Саксонія-Ангальт) зробили перше в країні щеплення проти коронавірусу.

Велика Британія стала першою країною у світі, яка почала вакцинацію від COVID-19. Наразі вакцинували понад 600 тисяч людей.

Вакцинацію також почали у США, Сербії, Ізраїлі, Канаді, Саудівській Аравії.